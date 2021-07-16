В Киеве на Трухановом острове коммунальщик косил песок (видео)
На песчаном склоне, где работал косарь, торчали отдельные редкие сухие травинки, высотой в несколько сантиметров.
В Facebook Людмила Билека 15 июня разместила видео, снятое возле входа на Пешеходно-велосипедный мост на Трухановом острове в Киеве. На нем работник в оранжевом жилете ходит по песчаному склону и "обрабатывает" его мотокосой.
"Лето. Жара. А на Трухановом острове сегодня косят песок. Кто в курсе, какая там экологическая или эстетическая стратегия в "Киевзеленстрое" и службах зеленых насаждений Днепровского или Подольского районов?" – написала автор видео.
В комментариях под видео она потом пояснила, что на склоне не было травы, торчали отдельные редкие сухие травинки, высотой в несколько сантиметров.
Видео активно распространяли в соцсетях и комментировали. Пользователи писали:
- "Сапер ошибается один раз";
- "Подготовка почвы под "Большое садоводство" – завтра тут уже туи будут расти";
- "Человек зарплату отрабатывает. Не его проблема, что жара и трава не выросла. График есть график";
- "Сказали косить, но не сказали где";
- "Сначала будешь тренироваться на "кошках", то есть на песке. После испытательного срока переведем на газон".
Пытались дать и рациональное объяснение увиденному. Евгений Ковшун, директор управления зеленых насаждений Днепровского района, предположил: "В другом городе кто-то бросил окурок, и загорелось сено на склоне. Поэтому пожарники дали предписание убрать, потому и косят".
В декабре прошлого года Ковшун объяснял, почему сильно дымят твердотопливные котлы, которые использует его предприятие.
Анна Минюкова, сотрудница Киевавтодормост, разместила фото, которые должны были доказать, что какая-то зелень на подходах к мосту все-таки была.
Она написала, что любая растительность на теле моста подлежит удалению. Побеги кустарников, сорняки разрушают даже плотный бетон. Корневая система по мере роста увеличивает трещины. Прорастание травы нарушает швы и кладку.
"Чтобы подобного не случалось, рекомендуется регулярно убирать траву. Чем и занимался сотрудник КП "Київавтошляхміст" на видео", — добавила Минюкова.
Напомним, В курортном городе Бердянск Запорожской области сотрудники коммунальной службы выбрасывали обратно в Азовское море водоросли, который выбросило на центральный городской пляж. Очевидцы запечатлели курьезное события на видео и опубликовали в социальных сетях.
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