В Киеве на Трухановом острове коммунальщик косил песок (видео)

На песчаном склоне, где работал косарь, торчали отдельные редкие сухие травинки, высотой в несколько сантиметров.

В Facebook Людмила Билека 15 июня разместила видео, снятое возле входа на Пешеходно-велосипедный мост на Трухановом острове в Киеве. На нем работник в оранжевом жилете ходит по песчаному склону и "обрабатывает" его мотокосой.

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"Лето. Жара. А на Трухановом острове сегодня косят песок. Кто в курсе, какая там экологическая или эстетическая стратегия в "Киевзеленстрое" и службах зеленых насаждений Днепровского или Подольского районов?" – написала автор видео.

В комментариях под видео она потом пояснила, что на склоне не было травы, торчали отдельные редкие сухие травинки, высотой в несколько сантиметров.

Видео активно распространяли в соцсетях и комментировали. Пользователи писали:

"Сапер ошибается один раз";

"Подготовка почвы под "Большое садоводство" – завтра тут уже туи будут расти";

"Человек зарплату отрабатывает. Не его проблема, что жара и трава не выросла. График есть график";

"Сказали косить, но не сказали где";

"Сначала будешь тренироваться на "кошках", то есть на песке. После испытательного срока переведем на газон".

Пытались дать и рациональное объяснение увиденному. Евгений Ковшун, директор управления зеленых насаждений Днепровского района, предположил: "В другом городе кто-то бросил окурок, и загорелось сено на склоне. Поэтому пожарники дали предписание убрать, потому и косят".

В декабре прошлого года Ковшун объяснял, почему сильно дымят твердотопливные котлы, которые использует его предприятие.

Анна Минюкова, сотрудница Киевавтодормост, разместила фото, которые должны были доказать, что какая-то зелень на подходах к мосту все-таки была.

Она написала, что любая растительность на теле моста подлежит удалению. Побеги кустарников, сорняки разрушают даже плотный бетон. Корневая система по мере роста увеличивает трещины. Прорастание травы нарушает швы и кладку.

"Чтобы подобного не случалось, рекомендуется регулярно убирать траву. Чем и занимался сотрудник КП "Київавтошляхміст" на видео", — добавила Минюкова.

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