У Києві на Трухановому острові комунальник косив пісок (відео)

На піщаному схилі, де працював косар, стирчали окремі рідкісні сухі травинки, заввишки в кілька сантиметрів.

У Facebook Людмила Білека 15 червня розмістила відео, зняте біля входу на Пішохідно-велосипедний міст на Трухановому острові в Києві. На ньому працівник у помаранчевому жилеті ходить по піщаному схилу й "обробляє" його мотокосою.

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"Літо. Спека. А на Трухановому острові сьогодні косять пісок. Хто в курсі, яка там екологічна або естетична стратегія в "Київзеленбуді" і службах зелених насаджень Дніпровського або Подільського районів?" — написала авторка відео.

У коментарях під відео вона потім пояснила, що на схилі не було трави, стирчали окремі рідкісні сухі травинки, заввишки в кілька сантиметрів.

Відео активно поширювали в соцмережах і коментували. Користувачі писали:

"Сапер помиляється один раз";

"Підготовка ґрунту під "Велике садівництво" — завтра тут уже туї будуть рости";

"Людина зарплату відпрацьовує. Не його проблема, що спека і трава не виросла. Графік є графік";

"Сказали косити, але не сказали де";

"Спочатку тренуватимешся на "кішках", тобто на піску. Після випробувального терміну переведемо на газон".

Намагалися дати і раціональне пояснення побаченому. Євген Ковшун, директор управління зелених насаджень Дніпровського району, припустив: "В іншому місті хтось кинув недопалок, і загорілося сіно на схилі. Тому пожежники дали припис прибрати, тому і косять".

У грудні минулого року Ковшун пояснював, чому сильно димлять твердопаливні котли, які використовує його підприємство.

Анна Мінюкова, співробітниця Київавтошляхміст, розмістила фото, які повинні були довести, що якась зелень на підходах до мосту все-таки була.

Вона написала, що будь-яка рослинність на тілі моста підлягає видаленню. Пагони чагарників, бур'яни руйнують навіть щільний бетон. Коренева система у міру зростання збільшує тріщини. Проростання трави порушує шви і кладку.

"Щоб подібного не траплялося, рекомендується регулярно прибирати траву. Чим і займався співробітник КП" Київавтошляхміст" на відео", — додала Мінюкова.

Нагадаємо, у курортному місті Бердянськ Запорізької області співробітники комунальної служби викидали назад в Азовське море водорості, які викинуло на центральний міський пляж. Очевидці зафіксували курйозну подію на відео й опублікували в соціальних мережах.

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