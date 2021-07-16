Ученые НАН встревожены: СOVID-19 в Украине "помолодел", возможен скачок заболеваемости

По словам исследователей, снижение среднего возраста больных может быть предвестником начала новой волны — эпидемический процесс среди молодежи развивается с опережением.

Ученые из Национальной академии наук (НАН) Украины встревожены стремительным падением среднего возраста больных и умерших. В их отчете, опубликованном в пятницу, 16 июля, говорится, что это может свидетельствовать о будущем росте заболеваемости.

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"Существенные изменения произошли в возрастной структуре заболеваемости и летальных случаев. <…> Средний возраст больных снизился за счет числа роста доли несовершеннолетних больных, больных в возрасте от 18 до 34 лет и больных в возрасте от 35 до 49 лет", — говорится в публикации НАН.

По словам исследователей, примерно таким же образом изменилась возрастная структура госпитализированных больных, хотя среди больных в возрасте от 18 до 34 лет рост числа госпитализаций менее заметен.

"Отметим, что снижение среднего возраста больных может быть предвестником начала новой эпидемической волны, поскольку эпидемический процесс среди молодежи, как правило, развивается с некоторым опережением", — говорится в отчете.

В то же время ученые отмечают, что на сегодняшний день заболеваемость старших возрастных групп (60+) по-прежнему невелика, однако на них приходится 82% смертей за все время пандемии.

Встревоженность исследователей вызывает также тот факт, что доля вакцинированных среди людей в возрастной категории 80+ является самой низкой и составляет всего 4,5% тех, кто получил одну дозу вакцины, и около 2% тех, кто получил вторую дозу. Это примерно в полтора раза меньше средних показателей вакцинации по украинскому населению.

В отчете говорится, однако, что число новых заражений в большинстве регионов страны продолжает уменьшаться, хоть и с замедлением.

Как сообщалось ранее, в Украине за минувшие сутки (15 июля) официально зафиксировано 737 новых случаев заражения COVID-19. При этом 17 человек умерли, 616 — выздоровели.

Ранее Фокус рассказывал, что впервые в Украине лабораторно подтвердили два случая коронавируса "Дельта". Индийскую мутацию COVID-19 врачи заподозрили у пациентов, которые недавно вернулись из России. По словам медиков, болезнь COVID-19 они переносили в тяжелой форме.

Также Фокус сообщал, что Украина работает над несколькими стратегиями борьбы с коронавирусом дельта. Как сообщил глава Минздрава Виктор Ляшко, Украина планирует закупить ПЦР-тесты, которые обнаруживают индийский штамм коронавируса. На пунктах пропуска проводится дополнительное тестирование туристов, которые прилетели из Великобритании, России, Португалии и Индии.