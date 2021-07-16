Учені НАН стривожені: СOVID-19 в Україні "помолодшав", можливий стрибок захворюваності

За словами дослідників, зниження середнього віку хворих може бути передвісником початку нової хвилі — епідемічний процес серед молоді розвивається з випередженням.

Учені з Національної академії наук (НАН) України стривожені стрімким падінням середнього віку хворих і померлих. У їхньому звіті, опублікованому в пʼятницю, 16 липня, йдеться, що це може свідчити про майбутнє зростання захворюваності.

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"Істотних змін зазнала у віковій структурі захворюваність і летальні випадки. <…> Середній вік хворих знизився за рахунок числа зростання частки неповнолітніх хворих, хворих у віці від 18 до 34 років і хворих у віці від 35 до 49 років", — йдеться в публікації НАН.

За словами дослідників, приблизно таким же чином змінилася вікова структура госпіталізованих хворих, хоча серед хворих у віці від 18 до 34 років зростання числа госпіталізацій менш помітне.

"Зазначимо, що зниження середнього віку хворих може бути передвісником початку нової епідемічної хвилі, оскільки епідемічний процес серед молоді, як правило, розвивається з деяким випередженням", — йдеться у звіті.

У той же час учені зазначають, що на сьогодні захворюваність старших вікових груп (60+) як і раніше невелика, проте на них припадає 82% смертей за весь час пандемії.

Стривоженість дослідників викликає також той факт, що частка вакцинованих серед людей у віковій категорії 80+ є найнижчою і становить усього 4,5% тих, хто отримав одну дозу вакцини, і близько 2% тих, хто отримав другу дозу. Це приблизно в півтора рази менше середніх показників вакцинації по українському населенню.

У звіті говориться, однак, що число нових заражень у більшості регіонів країни продовжує зменшуватися, хоч і з уповільненням.

Як повідомлялося раніше, в Україні за минулу добу (15 липня) офіційно зафіксовано 737 нових випадків зараження COVID-19. При цьому 17 осіб померли, 616 — одужали.

Раніше Фокус розповідав, що вперше в Україні лабораторно підтвердили два випадки коронавірусу "Дельта". Індійську мутацію COVID-19 лікарі запідозрили в пацієнтів, які нещодавно повернулися з Росії. За словами медиків, хворобу COVID-19 вони переносили в тяжкій формі.

Також Фокус повідомляв, що Україна працює над декількома стратегіями боротьби з коронавірусом дельта. Як повідомив глава МОЗ Віктор Ляшко, Україна планує закупити ПЛР-тести, які виявляють індійський штам коронавірусу. На пунктах пропуску проводиться додаткове тестування туристів, які прилетіли з Великобританії, Росії, Португалії та Індії.