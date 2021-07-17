Вертолет Ми-2 разбился под Николаевом, погибли два человека (фото)

Спасатели уже ничем не смогли помочь пилоту и его помощнику, работавшим на частную cельскохозяйственную компанию.

17 июля вертолет Ми-2 потерпел крушение в Николаевской области, в результате чего погибли два человека. Подробности Государственная служба по чрезвычайным ситуация сообщила на официальном сайте.

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Вертолет упал около шести часов утра в поле рядом селом Зайве Николаевского района. В кабине находились два человека, которые скончались на месте. В сводке ГСЧС отмечается, что транспорт принадлежит частной агрокомпании "Меридиан-Авиа-Агро", которая занимается авиационно-химической обработкой полей, в том числе — внесением удобрений.

[ + – ] Спасатели на месте крушения вертолета Ми-2 [ + – ] Вертолет Ми-2 после крушения [ + – ] Обломки вертолета Ми-2 под Николаевом

Спасатели оперативно прибыли и в 6:35 ликвидировали пожар на площади 6 квадратных метров, а также разблокировали двери при помощи специальных инструментов и вытащили тела погибших — пилота и помошника. На месте происшествия работали 8 сотрудников ГСЧС и 2 единицы спецтехники. Специалисты выясняют причину авиакатастрофы.

Ранее стало известно, что вертолет Росгвардии рухнул в Ленинградской области России. Катастрофа произошла во время учебного полета, в результате погиб весь экипаж в составе трех человек. Очевидцы сообщили, что крушение произошло возле деревни Корпикюля.

В июне Киргизский вертолет с военными упал возле границы с Таджикистаном, в результате пострадали 13 человек из 15, трое оказались в тяжелом состоянии. Отмечается, что транспорт Сил Воздушной обороны летел над горами в приграничную зону в Ошской области, на борту находились бойцы спецподразделения "Альфа".

Недавно частный вертолет разметал палатки на кемпинге в Одесской области. Как заявили очевидцы, отдыхающим пришлось покинуть пляж в Грибовке, потому что их имущество было сломано мощными потоками воздуха от лопастей транспортного средства, которое прилетело со стороны моря для посадки на горе. Вертолет UR-ICH зарегистрирован на частную компанию "Челлендж аеро Юкрейн", которая занимается пассажирскими перевозками.