Вертоліт Мі-2 розбився під Миколаєвом, загинули дві особи (фото)

Рятувальники вже нічим не змогли допомогти пілоту і його помічнику, які працювали на приватну сільськогосподарську компанію.

17 липня вертоліт Мі-2 зазнав аварії в Миколаївській області, в результаті чого загинули дві людини. Подробиці Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила на офіційному сайті.

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Вертоліт впав близько шостої години ранку в полі поруч селом Зайве Миколаївського району. В кабіні перебували дві людини, які померли на місці. У зведенні ГСЧС відзначається, що транспорт належить приватній агрокомпанії "Меридіан-Авіа-Агро", яка займається авіаційно-хімічною обробкою полів, включаючи внесення добрив.

[ + – ] Рятувальники на місці катастрофи вертольота Мі-2 [ + – ] Вертоліт Мі-2 після краху [ + – ] Уламки вертольота Мі-2 під Миколаєвом

Рятувальники оперативно прибули і о 6:35 ліквідували пожежу на площі 6 квадратних метрів, а також деблокували двері за допомогою спеціальних сінструментов і витягли тіла загиблих — пілота і помічника. На місці події працювали 8 співробітників ГСЧС і 2 одиниці спецтехніки. Фахівці з'ясовують причину авіакатастрофи.

Раніше стало відомо, що вертоліт Росгвардіі впав у Ленінградській області Росії. Катастрофа сталася під час навчального польоту, в результаті загинув весь екіпаж в складі трьох осіб. Очевидці повідомили, що аварія сталася біля села Корпікюля.

У червні Киргизький вертоліт з військовими впав біля кордону з Таджикистаном, в результаті постраждали 13 осіб з 15, троє опинилися у важкому стані. Відзначається, що транспорт Сил Повітряної оборони летів над горами в прикордонну зону в Ошській області, на борту перебували бійці спецпідрозділу "Альфа".

Нещодавно приватний вертоліт розметав намети на кемпінгу в Одеській області. Як заявили очевидці, відпочиваючим довелося покинути пляж в Грибівка, тому що їх майно було зламано потужними потоками повітря від лопатей транспортного засобу, який прилетіло з боку моря для посадки на горі. Вертоліт UR-ICH зареєстрований на приватну компанію "Челлендж аеро Юкрейн", яка займається пасажирськими перевезеннями.