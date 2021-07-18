Антимасочник устроил дебош на борту самолета "Одесса - Анталия" (видео)

Мужчина называл себя авторитетом и плевал в бортпроводников. Дебошира после приезда полицейских пассажиры самолета провели аплодисментами.

С пассажирского рейса "Одесса — Анталия" QU871 сняли дебошира, который отказывался надеть защитную маску и задерживал вылет самолета, сообщает портал "Одесса как она есть".

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Известно, что мужчина игнорировал просьбы бортпроводников надеть защитную маску. Пассажиры рейса "Одесса — Анталия" рассказывают, что дебошир нецензурно выражался в адрес сотрудников авиакомпании и даже плевал в них.

Жена дебошира тоже ругалась в салоне самолета и хамила бортпроводникам. Инцидент закончился тем, что мужчину сняли с рейса "Одесса — Анталия".

"Семейную пару попросили надеть маски, мужик отказался и ничего лучше не придумал, как обматерить экипаж и плюнуть в сотрудников. Жена тоже по-скотски себя вела: материлась на весь салон, хамила", — говорится в сообщении.

[ + – ] Дебошир на рейсе Одесса - Анталия

Портал УСИ сообщает, что дебоширить мужчина еще начал на трапе, хотя его жена сразу надела защитную маску. Дебошир называл себя "авторитетом" и всячески задерживал пассажирский рейс, и бортпроводникам пришлось вызвать на место инцидента полицейских.

На опубликованном видео можно увидеть, как пассажиры рейса "Одесса — Анталия" стали аплодировать, когда дебошира выводили из самолета. Пока неизвестно, какое наказание ждет мужчину, задержавшего рейс в Турцию.

Ранее Фокус рассказывал, что украинцев не пустили на борт самолета Wizz Air "Киев — Таллин". 9 июля пассажиров не допустили к посадке даже после того, как разрешение на въезд в страну подтвердили эстонские пограничники. Свой запрет представители авиакомпании объяснили карантинными правилами Эстонии.

Также Фокус сообщал, что в аэропорту Харькова пассажиров не пустили в самолет из-за нехватки мест. На один из рейсов в Турцию продали больше билетов, чем было мест на борту. В авиакомпании заявили, что нехватка мест вызвана заменой самолета, а пассажиров, которые не попали на борт , отправили в Турцию другими рейсами.