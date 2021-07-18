Антимасочник влаштував дебош на борту літака "Одеса — Анталія" (відео)

Чоловік називав себе авторитетом і плював в бортпровідників. Дебошира після приїзду поліцейських пасажири літака провели оплесками.

З пасажирського рейсу "Одеса — Анталія" QU871 зняли дебошира, який відмовлявся надіти захисну маску і затримував виліт літака, повідомляє портал "Одеса як вона є".

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Відомо, що чоловік ігнорував прохання бортпровідників надіти захисну маску. Пасажири рейсу "Одеса — Анталія" розповідають, що дебошир нецензурно висловлювався на адресу співробітників авіакомпанії і навіть плював в них.

Дружина дебошира теж лаялася в салоні літака і хамила бортпровідникам. Інцидент закінчився тим, що чоловіка зняли з рейсу "Одеса — Анталія".

"Сімейну пару попросили надіти маски, чоловік відмовився і нічого кращого не придумав, як обматюкати екіпаж і плюнути в співробітників. Дружина теж по-скотськи себе вела: матюкалася на весь салон, хамила", — йдеться в повідомленні.

[ + – ] Дебошир на рейсі Одеса — Анталія

Портал УСІ повідомляє, що дебоширити чоловік ще почав на трапі, хоча його дружина відразу одягла захисну маску. Дебошир називав себе "авторитетом" і всіляко затримував пасажирський рейс, і бортпровідникам довелося викликати на місце інциденту поліцейських.

На опублікованому відео можна побачити, як пасажири рейсу "Одеса — Анталія" стали аплодувати, коли дебошира виводили з літака. Поки невідомо, яке покарання чекає на чоловіка, який затримав рейс до Туреччини.

Раніше Фокус розповідав, що українців не пустили на борт літака Wizz Air "Київ — Таллінн". 9 липня пасажирів не допустили до посадки навіть після того, як дозвіл на в'їзд в країну підтвердили естонські прикордонники. Свою заборону представники авіакомпанії пояснили карантинними правилами Естонії.

Також Фокус повідомляв, що в аеропорту Харкова пасажирів не пустили до літака через брак місць. На один з рейсів до Туреччини продали більше квитків, ніж було місць на борту. В авіакомпанії заявили, що нестача місць викликана заміною літака, а пасажирів, які не потрапили на борт, відправили в Туреччину іншими рейсами.