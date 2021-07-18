Ребенка, повисшего на карнизе на уровне 4 этажа, удалось спустить на землю в бадье для бетона. "Я просто помогал", — написал офицер в комментариях.

В Ивано-Франковске на улице Химиков спасли 5-летнюю девочку, которая едва не упала из окна 4 этажа. Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области.

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Происшествие случилось 17 июля в районе 12 часов дня. Как сообщают спасатели, через время стало известно, что спас ребенка командир одного из городских отделений службы чрезвычайных ситуаций Андрей Бартко. В это время он был не на работе. На видео не видно момент падения девочки из окна, но на кадрах видно, как двое людей находятся в "туфельке" (бадье) крана.

[ + – ] Бадья крана

Сам Бартко в комментариях под публикацией написал, что он не считает себя героем: "Главное, что ребенок жив и здоров. Я просто помогал". Журналист Фокуса попытался с ним связаться для комментария, но на момент написания новости он не ответил на наш запрос.

Фото: Скриншот

Напомним, в Ивано-Франковской области мужчина утонул, спасая своих дочерей из реки Днестр.

Отметим, что на Закарпатье 12-летняя девочка спасла четверых детей во время паводка под Рахово.

Сообщалось также, что в Киеве буря перевернула катер с парашютистом, его спасать бросились очевидцы, которые начали натягивать трос, идущий к лодке.