Був поза службою: офіцер ГСЧС і кранівник врятували 5-річну дівчинку, яка випала з вікна

Дитину, яка застрягла на карнизі на рівні 4 поверху, вдалося спустити на землю в бадді для бетону. "Я просто допомагав", — написав офіцер в коментарях.

В Івано-Франківську на вулиці Хіміків врятували 5-річну дівчинку, яка ледь не впала з вікна 4 поверху. Про це повідомляє Головне управління ГСЧС України в Івано-Франківській області.

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Подія трапилася 17 липня біля 12-ї години дня. Як повідомляють рятувальники, через час стало відомо, що врятував дитину командир одного з міських відділень служби надзвичайних ситуацій Андрій Бартко. У цей час він був не на роботі. На відео не видно момент падіння дівчинки з вікна, але на кадрах видно, як двоє людей знаходяться в "туфельці" (бадді) крана.

[ + – ] Бадья крана

Сам Бартко в коментарях під публікацією написав, що він не вважає себе героєм: "Головне, що дитина жива і здорова. Я просто допомагав". Журналіст Фокуса спробував з ним звʼязатися для коментаря, але на момент написання новини він не відповів на наш запит.

Фото: Скриншот

Нагадаємо, в Івано-Франківській області чоловік втопився, рятуючи своїх дочок з річки Дністер.

Відзначимо, що на Закарпатті 12-річна дівчинка врятувала чотирьох дітей під час паводку під Рахів.

Повідомлялося також, що в Києві буря перевернула катер з парашутистом, його рятувати кинулися очевидці, які почали натягувати трос, що йде до човна.