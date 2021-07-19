В Украине на этой неделе похолодает до +21°С: прогноз на неделю

Начнется похолодание 19 июля в западных областях и постепенно распространится на всю территорию страны.

В ближайшее время в Украине температура воздуха будет снижаться, начнется похолодание с западных регионов страны.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Согласно прогнозу Украинского гидрометцентра, уже в понедельник, 19 июля на севере и западе Украины пройдут дожди, а местами — ливни, которые несколько "собьют" жару.

Температура воздуха в этих регионах опустится до +24 до +26, на остальной территории страны столбики термометров поднимутся до +30 и выше.

[ + – ] Погода 19 июля

Во вторник, 20 июля, на западе страны продолжится похолодание, ночью прогнозируется + 15 – +17 градусов тепла, днем – 21 – 25°С. Южные регионы зальет дождями, однако на температуру воздуха это существенно не повлияет.

[ + – ] Погода 20 июля

С 21 по 23 июля температура воздуха будет снижаться и в остальных регионах Украины.

[ + – ] Погода 21 июля

[ + – ] Погода 22 июля

В пятницу, 23 июля, теплее всего днем будет на юге страны – до +27°С. В остальных регионах Украины дневная температура воздуха будет в пределах от +21 до +24 градусов, ночная – 12 — 16°С. Осадков в пятницу, по прогнозам синоптиков, быть не должно.

[ + – ] Погода 23 июля

Напомним, 11 июля из-за сильных дождей в Ивано-Франковской области реки вышли из своих русел. В четырех населенных пунктах были подтоплены 185 домовладений, 96 жилых домов и 5 подвальных помещений.

Также сообщалось, что под действием антициклона Украина будет находиться предположительно до середины июля. Неуступчивый жаркий воздух определит погоду в том числе и в нашей стране.

Фокус писал о том, что эксперты также выяснили, что в ближайшие десятилетия до 75% населения Земли будет постоянно страдать от жары. Также ученые определили температуру, при которой погода становится опасной для жизни.