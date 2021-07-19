В Україні на цьому тижні похолодає до +21°С: прогноз на тиждень

Почнеться похолодання 19 липня в західних областях і поступово пошириться на всю територію країни.

Найближчим часом в Україні температура повітря знижуватиметься, почнеться похолодання з західних регіонів країни.

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Згідно з прогнозом Українського гідрометцентру, вже в понеділок, 19 липня на півночі і заході України пройдуть дощі, а місцями — зливи, які кілька "зібʼють" спеку.

Температура повітря в цих регіонах опуститься до +24 до +26, на решті території країни стовпчики термометрів піднімуться до +30 і вище.

[ + – ] Погода 19 липня

У вівторок, 20 липня, на заході країни продовжиться похолодання, вночі прогнозується +15 — +17 градусів тепла, вдень — 21 — 25°С. Південні регіони заллє дощами, проте на температуру повітря це суттєво не вплине.

[ + – ] Погода 20 липня

З 21 по 23 липня температура повітря знижуватиметься і в інших регіонах України.

[ + – ] Погода 21 липня

[ + – ] Погода 22 липня

У пʼятницю, 23 липня, найтепліше днем буде на півдні країни — до +27°С. В інших регіонах України денна температура повітря буде в межах від +21 до +24 градусів, нічна — 12 — 16°С. Опадів у пʼятницю, за прогнозами синоптиків, бути не повинно.

[ + – ] Погода 23 липня

Нагадаємо, 11 липня через сильні дощі в Івано-Франківській області річки вийшли зі своїх русел. У чотирьох населених пунктах були підтоплені 185 домоволодінь, 96 житлових будинків та 5 підвальних приміщень.

Також повідомлялося, що під дією антициклону Україна перебуватиме приблизно до середини липня. Непоступливе жарке повітря визначить погоду зокрема і в нашій країні.

Фокус писав про те, що експерти також зʼясували, що в найближчі десятиліття до 75% населення Землі постійно страждатиме від спеки. Також вчені визначили температуру, при якій погода стає небезпечною для життя.