Киевских коммунальщиков заметили за дорожными работами во время ливня (видео)

Сотрудники "Киевавтодора" проводили работы в Пуща-Водице. А после обвинений там рассказали, что проводили "уборку излишков асфальта".

В Киеве во время сильного дождя в понедельник, 19 июля, сотрудники коммунальных служб проводили дорожные работы. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал "Киев Оперативный".

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"Это Украина, Пуща-Водица, дебилы ложат асфальт в дождь, ребята. Смотрите, о, красота какая", — отметил подписчик канала, приславший видео.

"Нет, ну кому-то — дождь, а у кого-то расписание и время асфальтирования", — говорится в описании к видео.

В комментариях к видео объявилась заместитель начальника отдела организационной работы, связей с общественностью и СМИ "Киевавтодора" Мария Пастухова. Она отметила, что коммунальщики на видео не укладывали асфальт.

"Не видео работы не по укладке асфальта, а по уборке излишков асфальта после фрезеровки старого покрытия", — заявила женщина.

Примечательно, что ранее сегодня на видео попал момент, как во время ливня сотрудник "Киевзеленстроя" поливает клумбу из шланга.

Ранее мы сообщали, что из-за ливня в Киеве станции метро "Берестейская" и "Академгородок" заполнило водой. Из-за этого "Берестейскую" закрыли на вход и выход, а на "Академогородке" перекрыли один из выходов.

Дождь был настолько сильным, что на некоторых улицах машины начали плыть. Также по городу случился ряд ДТП.