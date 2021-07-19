Київських комунальників помітили за дорожніми роботами під час зливи (відео)

Співробітники "Київавтодору" проводили роботи в Пуща-Водиці. А після звинувачень там розповіли, що проводили "прибирання надлишків асфальту".

У Києві під час сильного дощу в понеділок, 19 липня, співробітники комунальних служб проводили дорожні роботи. Відповідне відео опублікував Telegram-канал "Київ Оперативний".

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"Це Україна, Пуща-Водиця, дебіли кладуть асфальт у дощ, хлопці. Дивіться, о, краса яка", — зазначив підписник каналу, який надіслав відео.

"Ні, ну кому — дощ, а в кого розклад і час асфальтування", — йдеться в описі до відео.

У коментарях до відео зʼявилася заступниця начальника відділу організаційної роботи, звʼязків з громадськістю та ЗМІ "Київавтодору" Марія Пастухова. Вона зазначила, що комунальники на відео укладали асфальт.

"На відео роботи не з укладання асфальту, а з прибирання надлишків асфальту після фрезерування старого покриття", — заявила жінка.

Примітно, що раніше сьогодні на відео потрапив момент, як під час зливи співробітник "Київзеленбуду" поливає клумбу з шлангу.

Раніше ми повідомляли, що через зливи в Києві станції метро "Берестейська" та "Академмістечко" заповнило водою. Через це "Берестейську" закрили на вхід і вихід, а на "Академмістечку" перекрили один з виходів.

Дощ був настільки сильним, що на деяких вулицях машини почали плисти. Також по місту трапився ряд ДТП.