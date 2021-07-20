Минобразования ищет "полярников и полярниц" для новой экспедиции (условия)

Будущие полярники должны быть здоровыми, коммуникабельными и неконфликтными, а также знать иностранные языки.

Министерство образования и науки Украины объявило о начале конкурсного отбора в 27-ю антарктическую экспедицию.

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Объявление с условиями для кандидатов для работы на станции "Академик Вернадский" размещено на сайте ведомства и начинается словами: "Ищем полярников и полярниц".

"Осенью прошлого года правительство увеличило зарплату для наших полярников, в среднем до 54 тысяч. Теперь в Антарктиду можно ехать не только за невероятными впечатлениями", – говорится в сообщении.

Также в Министерстве сообщили, что в этом году экспедиция впервые за 20 лет отправится Антарктиду ​​на собственном ледоколе.

Для участия в конкурсе приглашаются ученые по следующим направлениям: науки о жизни, Земле, физические науки. Кроме того, на станцию требуются врач, сисадмин, повар, системный механик и дизелист-электрик.

У каждого будущего полярника должно быть хорошее состояние здоровья, коммуникабельность, знание иностранного языка, неконфликтность и т.п.

[ + – ] Требования к кандидатам

Напомним, в январе 2021 года на станцию "Академик Вернадский" отправилась новая группа украинских ученых.

Также известно, что Кабмин выделил более 300 миллионов гривен на финансирование до 2023 года исследований, проводимых на станции "Академик Вернадский".

А на днях участники украинской полярной экспедиции сообщили о рекордном скоплении пингвинов около станции "Академик Вернадский" в Антарктиде.