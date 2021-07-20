Міносвіти шукає "полярників і полярниць" для нової експедиції (умови)

Майбутні полярники повинні бути здоровими, комунікабельними та неконфліктними, а також знати іноземні мови.

Міністерство освіти і науки України оголосило про початок конкурсного відбору в 27-у антарктичну експедицію.

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Оголошення з умовами для кандидатів для роботи на станції "Академік Вернадський" розміщено на сайті відомства і починається словами: "Шукаємо полярників і полярниць".

"Восени минулого року уряд збільшив зарплату для наших полярників, у середньому до 54 тисяч. Тепер в Антарктиду можна їхати не тільки за неймовірними враженнями", — йдеться в повідомленні.

Також в Міністерстві повідомили, що цього року експедиція вперше за 20 років відправиться Антарктиду на власному криголамі.

Для участі в конкурсі запрошуються вчені за наступними напрямками: науки про життя, Землі, фізичні науки. Крім того, на станцію потрібні лікар, системний адміністратор, кухар, системний механік і дизеліст-електрик.

У кожного майбутнього полярника має бути хороший стан здоровʼя, комунікабельність, знання іноземної мови, неконфліктність і т.п.

[ + – ] Вимоги до кандидатів

Нагадаємо, у січні 2021 року на станцію "Академік Вернадський" вирушила нова група українських учених.

Також відомо, що Кабмін виділив понад 300 мільйонів гривень на фінансування до 2023 року досліджень, що проводяться на станції "Академік Вернадський".

А днями учасники української полярної експедиції повідомили про рекордне скупчення пінгвінів біля станції "Академік Вернадський" в Антарктиді.