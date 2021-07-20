UA
UA
Разделы
Материалы
Украина Коронавирус в Украине

В Украине перестала работать запись на вакцинацию через приложение "Дія" (фото)

236
приложение дія, дія, вакцинация от коронавируса, стать в очередь на вакцинацию, коронавирус, дія не работает, дия
Фото: lexinform.ua | В Украине перестала работать запись на вакцинацию через портал "Дія"

При попытке стать в очередь на получение прививки, приложение выдает сообщение об ошибке.

В Украине перестала работать запись на вакцинацию от COVID-19 через приложение "Дія".

Об этом сообщается на официальном канале государственного портала в Telegram.

Отмечается, что регистрироваться на вакцинацию через "Дію" больше не нужно, поскольку в Украине начинается пятый этап национального плана по иммунизации населения, в ходе которого прививку от коронавируса могут получить все желающие, достигшие 18-летнего возраста.

"Соответственно, запись через "Дію" больше не нужна", — рассказывают представители портала.

Сообщается, что за время работы услуги в очередь на вакцинацию от COVID-19 через "Дію" стали почти 700 тысяч украинцев, из которых более 40% получили прививки.

приложение дія, дія, вакцинация от коронавируса, стать в очередь на вакцинацию, коронавирус, дія не работает, дия
Записаться на вакцинацию через "Дію" больше нельзя

Журналист Фокуса попытался записаться на вакцинацию через "Дію", однако мобильное приложение выдало ему сообщение об ошибке.

приложение дія, дія, вакцинация от коронавируса, стать в очередь на вакцинацию, коронавирус, дія не работает, дия
Запись на вакцинацию через Дію больше не работает
Фото: Фокус

Отметим, запись на вакцинацию от COVID-19 через "Дію" в Украине работала с 1 марта.

Напомним, в Минздраве сообщили, что пятый этап вакцинации от COVID-19 в Украине, в ходе которого прививку могут получить все желающие, достигшие 18-летнего возраста, стартует со среды, 21 июля. Получить укол препарата от коронавируса можно будет в ближайшем пункте вакцинации.

19 июля министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко во время селекторного совещания у президента предложил отправлять всех невакцинированных, въезжающих в страну, на обязательную самоизоляцию.