В Украине перестала работать запись на вакцинацию через приложение "Дія" (фото)

При попытке стать в очередь на получение прививки, приложение выдает сообщение об ошибке.

В Украине перестала работать запись на вакцинацию от COVID-19 через приложение "Дія".

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Об этом сообщается на официальном канале государственного портала в Telegram.

Отмечается, что регистрироваться на вакцинацию через "Дію" больше не нужно, поскольку в Украине начинается пятый этап национального плана по иммунизации населения, в ходе которого прививку от коронавируса могут получить все желающие, достигшие 18-летнего возраста.

"Соответственно, запись через "Дію" больше не нужна", — рассказывают представители портала.

Сообщается, что за время работы услуги в очередь на вакцинацию от COVID-19 через "Дію" стали почти 700 тысяч украинцев, из которых более 40% получили прививки.

[ + – ] Записаться на вакцинацию через "Дію" больше нельзя

Журналист Фокуса попытался записаться на вакцинацию через "Дію", однако мобильное приложение выдало ему сообщение об ошибке.

[ + – ] Запись на вакцинацию через Дію больше не работает Фото: Фокус

Отметим, запись на вакцинацию от COVID-19 через "Дію" в Украине работала с 1 марта.

Напомним, в Минздраве сообщили, что пятый этап вакцинации от COVID-19 в Украине, в ходе которого прививку могут получить все желающие, достигшие 18-летнего возраста, стартует со среды, 21 июля. Получить укол препарата от коронавируса можно будет в ближайшем пункте вакцинации.

19 июля министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко во время селекторного совещания у президента предложил отправлять всех невакцинированных, въезжающих в страну, на обязательную самоизоляцию.