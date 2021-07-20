В Україні припинив працювати запис на вакцинацію через додаток "Дія" (фото)

Під час спроби стати в чергу на отримання щеплення, додаток видає повідомлення про помилку.

В Україні припинив працювати запис на вакцинацію від COVID-19 через додаток "Дія".

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Про це повідомляється на офіційному каналі державного порталу в Telegram.

Зазначається, що реєструватися на вакцинацію через "Дію" більше не потрібно, оскільки в Україні починається пʼятий етап національного плану з імунізації населення, в процесі якого щеплення від коронавірусу можуть отримати всі охочі, які досягли 18-річного віку.

"Відповідно, запис через "Дію" більше не потрібен", — розповідають представники порталу.

Повідомляється, що за час роботи послуги в чергу на вакцинацію від COVID-19 через "Дію" стали майже 700 тисяч українців, з яких понад 40% отримали щеплення.

[ + – ] Записатися на вакцинацію через "Дію" більше не можна

Журналіст Фокуса спробував записатися на вакцинацію через "Дію", однак мобільний додаток видав йому повідомлення про помилку.

[ + – ] Запис на вакцинацію через Дію більше не працює Фото: Фокус

Зазначимо, запис на вакцинацію від COVID-19 через "Дію" в Україні працював із 1 березня.

Нагадаємо, в Міністерстві охорони здоровʼя повідомили, що пʼятий етап вакцинації від COVID-19 в Україні, в процесі якого щеплення можуть отримати всі охочі, які досягли 18-річного віку, стартує із середи, 21 липня. Отримати укол препарату від коронавірусу можна буде в найближчому пункті вакцинації.

19 липня міністр охорони здоровʼя України Віктор Ляшко під час селекторної наради у президента запропонував відправляти всіх невакцинованих, які вʼїжджають в країну, на обовʼязкову самоізоляцію.