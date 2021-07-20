Кличко показал, как отпраздновал свой юбилей (фото)

Киевский градоначальник поблагодарил украинцев за поздравления с днем рождения.

Мэр Киева Виталий Кличко, отпраздновавший свой 50-летний юбилей в понедельник, 19 июля поблагодарил в соцсети Facebook за поздравления всех своих подписчиков и показал снимок с празднования дня рождения.

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Оказалось, что киевский городской голова отмечал круглую дату в семейном кругу.

"В свои 50 лет я счастливый человек. Сил и вдохновения хватит на воплощение еще многих планов. Отметил юбилей с родными и близкими. Все шлют вам наилучшие пожелания", – написал Виталий Кличко.

[ + – ] День рождения Виталия Кличко

На опубликованном снимке киевский мэр стоит рядом со своим братом Владимиром и детьми – Максимом и Егором-Дэниелем.

Ранее Виталий Кличко заявил, что 50 лет – это "только экватор", заверив при этом, что не опускает рук, ничего не боится и продолжает работать над собой.

Также мы сообщали, что песня о Виталии Кличко "Одного дня я стану мером" попала в ТОП лучших новинок Apple Music.

Фокус писал о том, что в Офисе президента не оставили идею увольнения Виталия Кличко с должности главы КГГА, рассматривая при этом трех кандидатов на его замену.