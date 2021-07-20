Кличко показав, як відсвяткував свій ювілей (фото)

Київський градоначальник подякував українцям за привітання з днем народження.

Мер Києва Віталій Кличко, який відсвяткував свій 50-річний ювілей у понеділок, 19 липня, подякував у соцмережі Facebook за привітання всім своїм підписникам і показав знімок зі святкування дня народження.

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Зʼясувалося, що київський міський голова відсвяткував круглу дату в сімейному колі.

"У свої 50 років я щаслива людина. Сил і натхнення вистачить на втілення ще багатьох планів. Відсвяткував ювілей з рідними і близькими. Усі шлють вам найкращі побажання", — написав Віталій Кличко.

[ + – ] День народження Віталія Кличка

На опублікованому знімку київський мер стоїть поруч зі своїм братом Володимиром і дітьми — Максимом і Єгором-Даніїлом.

Раніше Віталій Кличко заявив, що 50 років — це "тільки екватор", запевнивши при цьому, що не опускає рук, нічого не боїться і продовжує працювати над собою.

Також ми повідомляли, що пісня про Віталія Кличка "Одного дня я стану мером" потрапила в ТОП кращих новинок Apple Music.

Фокус писав про те, що в Офісі президента не залишили ідею звільнення Віталія Кличка з посади голови КМДА, розглядаючи при цьому трьох кандидатів на його заміну.