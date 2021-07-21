UA
UA
Разделы
Материалы
Украина Коронавирус в Украине

Статистика коронавируса на 21 июля: 13 летальных случаев, Киев удерживает лидерство

32
коронавирус, Киев, вакцинация,
Фото: Скриншот | Вакцинация от коронавируса

За последний день с коронавирусной инфекцией госпитализированы 508 человек.

По состоянию на 21 июля 2021 года в Украине зафиксировано 655 новых случаев COVID-19.

В том числе, заболели 37 детей и 18 медработников, сообщает в Telegram верифицированный Минздравом Украины проект "Коронавирус инфо".

Также за прошедшие сутки

  • госпитализированы — 508 человек;
  • летальных исходов — 13;
  • выздоровели — 577 человек;
  • осуществлено тестирований за сутки — 43 503 (в том числе методом ПЦР — 18151, методом ИФА — 9082)
  • исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 16270.

За все время пандемии в Украине

  • заболели — 2 245 930 человек;
  • выздоровели — 2 182 502 человек;
  • летальных исходов — 52 769;
  • проведенных ПЦР-тестов — 11200678.
коронавирус, 21 июля, статистика,
Коронавирус в Украине

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (232), Одесской (59), Харьковской (41), Донецкой (39) и Запорожской (31) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

  • г. Киев — 232 случая;
  • Винницкая область — 12 случаев;
  • Волынская область — 6 случаев;
  • Днепропетровская область — 27 случаев;
  • Донецкая область — 39 случаев;
  • Житомирская область — 10 случаев;
  • Закарпатская область — 10 случаев;
  • Запорожская область — 31 случай;
  • Ивано-Франковская область — 8 случаев;
  • Киевская область — 13 случаев;
  • Кировоградская область — 4 случая;
  • Луганская область — 28 случаев;
  • Львовская область — 24 случая;
  • Николаевская область — 14 случаев;
  • Одесская область — 59 случаев;
  • Полтавская область — 10 случаев;
  • Ровенская область — 4 случая;
  • Сумская область — 17 случаев;
  • Тернопольская область — 9 случаев;
  • Харьковская область — 41 случай;
  • Херсонская область — 26 случаев;
  • Хмельницкая область — 14 случаев;
  • Черкасская область — 12 случаев;
  • Черновицкая область — 4 случая;
  • Черниговская область — 1 случай.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, по состоянию на 20 июля в Украине было зафиксировано 598 новых случаев COVID-19.

Ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что штамм коронавирусной инфекции "Дельта", впервые зафиксированный в Индии, к концу лета 2021 года вытеснит в Украине остальные варианты инфекции.

В свою очередь, директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что в мире может появиться штамм коронавируса, более опасный чем дельта.