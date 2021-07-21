Статистика коронавируса на 21 июля: 13 летальных случаев, Киев удерживает лидерство
За последний день с коронавирусной инфекцией госпитализированы 508 человек.
По состоянию на 21 июля 2021 года в Украине зафиксировано 655 новых случаев COVID-19.
В том числе, заболели 37 детей и 18 медработников, сообщает в Telegram верифицированный Минздравом Украины проект "Коронавирус инфо".
Также за прошедшие сутки
- госпитализированы — 508 человек;
- летальных исходов — 13;
- выздоровели — 577 человек;
- осуществлено тестирований за сутки — 43 503 (в том числе методом ПЦР — 18151, методом ИФА — 9082)
- исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 16270.
За все время пандемии в Украине
- заболели — 2 245 930 человек;
- выздоровели — 2 182 502 человек;
- летальных исходов — 52 769;
- проведенных ПЦР-тестов — 11200678.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (232), Одесской (59), Харьковской (41), Донецкой (39) и Запорожской (31) областях.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
- г. Киев — 232 случая;
- Винницкая область — 12 случаев;
- Волынская область — 6 случаев;
- Днепропетровская область — 27 случаев;
- Донецкая область — 39 случаев;
- Житомирская область — 10 случаев;
- Закарпатская область — 10 случаев;
- Запорожская область — 31 случай;
- Ивано-Франковская область — 8 случаев;
- Киевская область — 13 случаев;
- Кировоградская область — 4 случая;
- Луганская область — 28 случаев;
- Львовская область — 24 случая;
- Николаевская область — 14 случаев;
- Одесская область — 59 случаев;
- Полтавская область — 10 случаев;
- Ровенская область — 4 случая;
- Сумская область — 17 случаев;
- Тернопольская область — 9 случаев;
- Харьковская область — 41 случай;
- Херсонская область — 26 случаев;
- Хмельницкая область — 14 случаев;
- Черкасская область — 12 случаев;
- Черновицкая область — 4 случая;
- Черниговская область — 1 случай.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, по состоянию на 20 июля в Украине было зафиксировано 598 новых случаев COVID-19.
Ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что штамм коронавирусной инфекции "Дельта", впервые зафиксированный в Индии, к концу лета 2021 года вытеснит в Украине остальные варианты инфекции.
В свою очередь, директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что в мире может появиться штамм коронавируса, более опасный чем дельта.