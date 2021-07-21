Статистика коронавируса на 21 июля: 13 летальных случаев, Киев удерживает лидерство

За последний день с коронавирусной инфекцией госпитализированы 508 человек.

По состоянию на 21 июля 2021 года в Украине зафиксировано 655 новых случаев COVID-19.

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В том числе, заболели 37 детей и 18 медработников, сообщает в Telegram верифицированный Минздравом Украины проект "Коронавирус инфо".

Также за прошедшие сутки

госпитализированы — 508 человек;

летальных исходов — 13;

выздоровели — 577 человек;

осуществлено тестирований за сутки — 43 503 (в том числе методом ПЦР — 18151, методом ИФА — 9082)

исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 16270.

За все время пандемии в Украине

заболели — 2 245 930 человек;

выздоровели — 2 182 502 человек;

летальных исходов — 52 769;

проведенных ПЦР-тестов — 11200678.

[ + – ] Коронавирус в Украине

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (232), Одесской (59), Харьковской (41), Донецкой (39) и Запорожской (31) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

г. Киев — 232 случая;

Винницкая область — 12 случаев;

Волынская область — 6 случаев;

Днепропетровская область — 27 случаев;

Донецкая область — 39 случаев;

Житомирская область — 10 случаев;

Закарпатская область — 10 случаев;

Запорожская область — 31 случай;

Ивано-Франковская область — 8 случаев;

Киевская область — 13 случаев;

Кировоградская область — 4 случая;

Луганская область — 28 случаев;

Львовская область — 24 случая;

Николаевская область — 14 случаев;

Одесская область — 59 случаев;

Полтавская область — 10 случаев;

Ровенская область — 4 случая;

Сумская область — 17 случаев;

Тернопольская область — 9 случаев;

Харьковская область — 41 случай;

Херсонская область — 26 случаев;

Хмельницкая область — 14 случаев;

Черкасская область — 12 случаев;

Черновицкая область — 4 случая;

Черниговская область — 1 случай.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, по состоянию на 20 июля в Украине было зафиксировано 598 новых случаев COVID-19.

Ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что штамм коронавирусной инфекции "Дельта", впервые зафиксированный в Индии, к концу лета 2021 года вытеснит в Украине остальные варианты инфекции.

В свою очередь, директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что в мире может появиться штамм коронавируса, более опасный чем дельта.