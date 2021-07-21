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Статистика коронавірусу станом на 21 липня: 13 летальних випадків, Київ утримує лідерство

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Фото: Скріншот | Вакцинація від коронавірусу

За останній день з коронавірусною інфекцією госпіталізовані 508 осіб.

Станом на 21 липня 2021 року в Україні зафіксовані 655 нових випадків COVID-19.

Зокрема, захворіли 37 дітей і 18 медпрацівників, повідомляє в Telegram верифікований МОЗ України проєкт "Коронавірус_інфо".

Також за минулу добу

  • госпіталізовані — 508 осіб;
  • летальних випадків — 13;
  • одужали — 577 осіб;
  • здійснено тестувань за добу — 43 503 (зокрема методом ПЛР — 18 151, методом ІФА — 9 082)
  • досліджень швидкими тестами на антиген до SARS-CoV-2 — 16 270.

За весь час пандемії в Україні

  • захворіли — 2 245 930 осіб;
  • одужали — 2 182 502 осіб;
  • летальних випадків — 52 769;
  • проведених ПЛР-тестів — 11 200 678.
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Коронавірус в Україні

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Києві (232), Одеській (59), Харківській (41), Донецькій (39) та Запорізькій (31) областях.

Кількість захворювань в регіонах на добу:

  • м. Київ — 232 випадки;
  • Вінницька область — 12 випадків;
  • Волинська область — 6 випадків;
  • Дніпропетровська область — 27 випадків;
  • Донецька область — 39 випадків;
  • Житомирська область — 10 випадків;
  • Закарпатська область — 10 випадків;
  • Запорізька область — 31 випадок;
  • Івано-Франківська область — 8 випадків;
  • Київська область — 13 випадків;
  • Кіровоградська область — 4 випадки;
  • Луганська область — 28 випадків;
  • Львівська область — 24 випадки;
  • Миколаївська область — 14 випадків;
  • Одеська область — 59 випадків;
  • Полтавська область — 10 випадків;
  • Рівненська область — 4 випадки;
  • Сумська область — 17 випадків;
  • Тернопільська область — 9 випадків;
  • Харківська область — 41 випадок;
  • Херсонська область — 26 випадків;
  • Хмельницька область — 14 випадків;
  • Черкаська область — 12 випадків;
  • Чернівецька область — 4 випадки;
  • Чернігівська область — 1 випадок.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, станом на 20 липня в Україні було зафіксовано 598 нових випадків COVID-19.

Раніше міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко заявив, що штам коронавірусної інфекції "Дельта", вперше зафіксований в Індії, до кінця літа 2021 року витіснить в Україні інші варіанти інфекції.

Зі свого боку, директор Всесвітньої організації охорони здоровʼя Тедрос Аданом Гебреїсус заявив, що в світі може зʼявитися штам коронавірусу, більш небезпечний, ніж дельта.