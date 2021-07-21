Статистика коронавірусу станом на 21 липня: 13 летальних випадків, Київ утримує лідерство

За останній день з коронавірусною інфекцією госпіталізовані 508 осіб.

Станом на 21 липня 2021 року в Україні зафіксовані 655 нових випадків COVID-19.

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Зокрема, захворіли 37 дітей і 18 медпрацівників, повідомляє в Telegram верифікований МОЗ України проєкт "Коронавірус_інфо".

Також за минулу добу

госпіталізовані — 508 осіб;

летальних випадків — 13;

одужали — 577 осіб;

здійснено тестувань за добу — 43 503 (зокрема методом ПЛР — 18 151, методом ІФА — 9 082)

досліджень швидкими тестами на антиген до SARS-CoV-2 — 16 270.

За весь час пандемії в Україні

захворіли — 2 245 930 осіб;

одужали — 2 182 502 осіб;

летальних випадків — 52 769;

проведених ПЛР-тестів — 11 200 678.

[ + – ] Коронавірус в Україні

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Києві (232), Одеській (59), Харківській (41), Донецькій (39) та Запорізькій (31) областях.

Кількість захворювань в регіонах на добу:

м. Київ — 232 випадки;

Вінницька область — 12 випадків;

Волинська область — 6 випадків;

Дніпропетровська область — 27 випадків;

Донецька область — 39 випадків;

Житомирська область — 10 випадків;

Закарпатська область — 10 випадків;

Запорізька область — 31 випадок;

Івано-Франківська область — 8 випадків;

Київська область — 13 випадків;

Кіровоградська область — 4 випадки;

Луганська область — 28 випадків;

Львівська область — 24 випадки;

Миколаївська область — 14 випадків;

Одеська область — 59 випадків;

Полтавська область — 10 випадків;

Рівненська область — 4 випадки;

Сумська область — 17 випадків;

Тернопільська область — 9 випадків;

Харківська область — 41 випадок;

Херсонська область — 26 випадків;

Хмельницька область — 14 випадків;

Черкаська область — 12 випадків;

Чернівецька область — 4 випадки;

Чернігівська область — 1 випадок.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, станом на 20 липня в Україні було зафіксовано 598 нових випадків COVID-19.

Раніше міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко заявив, що штам коронавірусної інфекції "Дельта", вперше зафіксований в Індії, до кінця літа 2021 року витіснить в Україні інші варіанти інфекції.

Зі свого боку, директор Всесвітньої організації охорони здоровʼя Тедрос Аданом Гебреїсус заявив, що в світі може зʼявитися штам коронавірусу, більш небезпечний, ніж дельта.