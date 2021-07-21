Статистика коронавірусу станом на 21 липня: 13 летальних випадків, Київ утримує лідерство
За останній день з коронавірусною інфекцією госпіталізовані 508 осіб.
Станом на 21 липня 2021 року в Україні зафіксовані 655 нових випадків COVID-19.
Зокрема, захворіли 37 дітей і 18 медпрацівників, повідомляє в Telegram верифікований МОЗ України проєкт "Коронавірус_інфо".
Також за минулу добу
- госпіталізовані — 508 осіб;
- летальних випадків — 13;
- одужали — 577 осіб;
- здійснено тестувань за добу — 43 503 (зокрема методом ПЛР — 18 151, методом ІФА — 9 082)
- досліджень швидкими тестами на антиген до SARS-CoV-2 — 16 270.
За весь час пандемії в Україні
- захворіли — 2 245 930 осіб;
- одужали — 2 182 502 осіб;
- летальних випадків — 52 769;
- проведених ПЛР-тестів — 11 200 678.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Києві (232), Одеській (59), Харківській (41), Донецькій (39) та Запорізькій (31) областях.
Кількість захворювань в регіонах на добу:
- м. Київ — 232 випадки;
- Вінницька область — 12 випадків;
- Волинська область — 6 випадків;
- Дніпропетровська область — 27 випадків;
- Донецька область — 39 випадків;
- Житомирська область — 10 випадків;
- Закарпатська область — 10 випадків;
- Запорізька область — 31 випадок;
- Івано-Франківська область — 8 випадків;
- Київська область — 13 випадків;
- Кіровоградська область — 4 випадки;
- Луганська область — 28 випадків;
- Львівська область — 24 випадки;
- Миколаївська область — 14 випадків;
- Одеська область — 59 випадків;
- Полтавська область — 10 випадків;
- Рівненська область — 4 випадки;
- Сумська область — 17 випадків;
- Тернопільська область — 9 випадків;
- Харківська область — 41 випадок;
- Херсонська область — 26 випадків;
- Хмельницька область — 14 випадків;
- Черкаська область — 12 випадків;
- Чернівецька область — 4 випадки;
- Чернігівська область — 1 випадок.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, станом на 20 липня в Україні було зафіксовано 598 нових випадків COVID-19.
Раніше міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко заявив, що штам коронавірусної інфекції "Дельта", вперше зафіксований в Індії, до кінця літа 2021 року витіснить в Україні інші варіанти інфекції.
Зі свого боку, директор Всесвітньої організації охорони здоровʼя Тедрос Аданом Гебреїсус заявив, що в світі може зʼявитися штам коронавірусу, більш небезпечний, ніж дельта.