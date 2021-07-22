30 кг веса при росте 180 см: в Одессе отец "лечил" подростка от "нечистых бесов" (фото, видео)
Родители юноши обратились к медикам лишь после того, как он не смог пить воду.
В Одессе сотрудники правоохранительных органов расследуют злостное невыполнение жителем Одессы родительских обязанностей по уходу за сыном, который голодом довел подростка до состояния истощения.
Как сообщает пресс-служба региональной полиции, вечером, 19 июля в городскую больницу был доставлен 16-летний парень с дефицитом веса и обезвоживанием.
Сообщается, что отец подростка обратился к медикам лишь тогда, когда парень не смог пить даже воду.
Мужчина был убежден в том, что его сын вместо врачебной помощи требует "духовного лечения", которое выражалось в ограничении пищи.
ТСН уточняет, что при росте метр восемьдесят 16-летний юноша весит всего тридцать кг.
На "диету" сына посадил отец, якобы послушавшись совета духовного наставника. Подобные ограничения привели юношу к крайней степени истощения.
«Мальчик был с анорексией и обезвоживанием. Начали энтеральное и частично парентеральное кормление. Если осложнений не будет, потихоньку наберет вес", – рассказал завотделением интенсивной терапии Одесской областной детской клинической больницы Владимир Босенко.
В свою очередь, отец убежден в том, что поступал правильно, называя ограничения в питании подростка "духовным лечением".
"От беснования, нападения нечистых бесов. Постная пища: ничего мясного, молочного и никаких врачей. Я упустил момент резкого похудения, за что каюсь перед Богом. Больше этого не повторится", – заявил журналистам мужчина.
Напомним, в Закарпатской области родители отказались от 13-летней Софии Рознийчук, которая в 2018 году спасла сводных братьев и сестер из пожара.
Также сообщалось, что в Харькове открыли уголовное производство из-за драки супругов, которые чуть не задушили девочку.
Фокус писал о том, что в Харькове правоохранители работники забрали у родителей 2-летнюю девочку, которую те били и морили голодом.