30 кг ваги при зрості 180 см: в Одесі батько "лікував" підлітка від "нечистих бісів" (фото, відео)

Батьки юнака звернулися до медиків лише після того, як він не зміг пити воду.

В Одесі співробітники правоохоронних органів розслідують злісне невиконання жителем Одеси батьківських обовʼязків по догляду за сином, який голодом довів підлітка до стану виснаження.

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Як повідомляє пресслужба регіональної поліції, увечері, 19 липня в міську лікарню був доставлений 16-річний хлопець з дефіцитом ваги і зневодненням.

Повідомляється, що батько підлітка звернувся до медиків лише тоді, коли хлопець не зміг пити навіть воду.

Чоловік був переконаний у тому, що його син замість лікарської допомоги вимагає "духовного лікування", яке виражалося в обмеженні їжі.

ТСН уточнює, що при зрості метр вісімдесят 16-річний юнак важить усього тридцять кг.

На "дієту" сина посадив батько, нібито послухавшись порад духовного наставника. Подібні обмеження призвели юнака до крайнього ступеня виснаження.

[ + – ] Подія в Одесі

"Хлопчик був з анорексією і зневодненням. Почали ентеральне і частково парентеральне годування. Якщо ускладнень не буде, потихеньку набере вагу", — розповів заввідділенням інтенсивної терапії Одеської обласної дитячої клінічної лікарні Володимир Босенко.

[ + – ] Госпіталізований юнак

У свою чергу, батько переконаний у тому, що вчиняв правильно, називаючи обмеження в харчуванні підлітка "духовним лікуванням".

"Від біснування, нападу нечистих бісів. Пісна їжа: нічого мʼясного, молочного і ніяких лікарів. Я упустив момент різкого схуднення, за що каюсь перед Богом. Більше цього не повториться", — заявив журналістам чоловік.

[ + – ] Батько підлітка

Нагадаємо, у Закарпатській області батьки відмовилися від 13-річної Софії Рознійчук, яка у 2018 році врятувала зведених братів і сестер з пожежі.

Також повідомлялося, що в Харкові відкрили кримінальне провадження через бійку подружжя, яке ледь не задушило дівчинку.

Фокус писав про те, що в Харкові правоохоронці забрали в батьків 2-річну дівчинку, яку ті били і морили голодом.