Статистика коронавируса на 22 июля: 21 умерших при 726 новых случаях
За последний день с COVID-19 госпитализированы 402 человека.
По состоянию на 22 июля 2021 года в Украине зафиксировано 726 новых случаев COVID-19.
В том числе, заболели 54 детей и 33 медработника, сообщает в Telegram верифицированный Минздравом Украины проект "Коронавирус инфо".
Также за минувшие сутки
- госпитализированы — 402 человека;
- летальных исходов — 21;
- выздоровели — 501 человек;
- осуществлено тестирований за сутки — 43 267 (в том числе методом ПЦР — 20724, методом ИФА — 7749)
- исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 14794.
За все время пандемии в Украине
- заболели — 2 246 656 человек;
- выздоровели — 2 183 003 лица;
- летальных исходов — 52 790;
- проведенных ПЦР-тестов — 11 221 402.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (246), Донецкой (44), Одесской (42), Харьковской (41) и Сумской (37) областях.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
- г. Киев — 246 случаев;
- Винницкая область — 22 случая;
- Волынская область — 1 случай;
- Днепропетровская область — 13 случаев;
- Донецкая область — 44 случая;
- Житомирская область — 11 случаев;
- Закарпатская область — 9 случаев;
- Запорожская область — 34 случая;
- Ивано-Франковская область — 14 случаев;
- Киевская область — 9 случаев;
- Кировоградская область — 3 случая;
- Луганская область — 31 случай;
- Львовская область — 24 случая;
- Николаевская область — 19 случаев;
- Одесская область — 42 случая;
- Полтавская область — 26 случаев;
- Ровенская область — 5 случаев;
- Сумская область — 37 случаев;
- Тернопольская область — 6 случаев;
- Харьковская область — 41 случай;
- Херсонская область — 35 случаев;
- Хмельницкая область — 9 случаев;
- Черкасская область — 23 случая;
- Черновицкая область — 7 случаев;
- Черниговская область — 15 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, по состоянию на 21 июля в Украине было зафиксировано 655 новых случаев коронавируса.
По прогнозам Национальной академии наук Украины, новая волна распространения COVID-19 в Украине, вызванная дельта штаммом, может начаться с востока страны, где есть большая миграция людей из России.
Также известно, что восемь новых случаев заражения коронавирусом выявлено на летних Олимпийских играх в Токио.