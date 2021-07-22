Статистика коронавируса на 22 июля: 21 умерших при 726 новых случаях

За последний день с COVID-19 госпитализированы 402 человека.

По состоянию на 22 июля 2021 года в Украине зафиксировано 726 новых случаев COVID-19.

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В том числе, заболели 54 детей и 33 медработника, сообщает в Telegram верифицированный Минздравом Украины проект "Коронавирус инфо".

Также за минувшие сутки

госпитализированы — 402 человека;

летальных исходов — 21;

выздоровели — 501 человек;

осуществлено тестирований за сутки — 43 267 (в том числе методом ПЦР — 20724, методом ИФА — 7749)

исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 14794.

За все время пандемии в Украине

заболели — 2 246 656 человек;

выздоровели — 2 183 003 лица;

летальных исходов — 52 790;

проведенных ПЦР-тестов — 11 221 402.

[ + – ] Статистика на 22 июля

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (246), Донецкой (44), Одесской (42), Харьковской (41) и Сумской (37) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

г. Киев — 246 случаев;

Винницкая область — 22 случая;

Волынская область — 1 случай;

Днепропетровская область — 13 случаев;

Донецкая область — 44 случая;

Житомирская область — 11 случаев;

Закарпатская область — 9 случаев;

Запорожская область — 34 случая;

Ивано-Франковская область — 14 случаев;

Киевская область — 9 случаев;

Кировоградская область — 3 случая;

Луганская область — 31 случай;

Львовская область — 24 случая;

Николаевская область — 19 случаев;

Одесская область — 42 случая;

Полтавская область — 26 случаев;

Ровенская область — 5 случаев;

Сумская область — 37 случаев;

Тернопольская область — 6 случаев;

Харьковская область — 41 случай;

Херсонская область — 35 случаев;

Хмельницкая область — 9 случаев;

Черкасская область — 23 случая;

Черновицкая область — 7 случаев;

Черниговская область — 15 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, по состоянию на 21 июля в Украине было зафиксировано 655 новых случаев коронавируса.

По прогнозам Национальной академии наук Украины, новая волна распространения COVID-19 в Украине, вызванная дельта штаммом, может начаться с востока страны, где есть большая миграция людей из России.

Также известно, что восемь новых случаев заражения коронавирусом выявлено на летних Олимпийских играх в Токио.