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Статистика коронавируса на 22 июля: 21 умерших при 726 новых случаях

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коронавирус, лечение, больница,
Фото: скриншот | Коронавирус в Украине

За последний день с COVID-19 госпитализированы 402 человека.

По состоянию на 22 июля 2021 года в Украине зафиксировано 726 новых случаев COVID-19.

В том числе, заболели 54 детей и 33 медработника, сообщает в Telegram верифицированный Минздравом Украины проект "Коронавирус инфо".

Также за минувшие сутки

  • госпитализированы — 402 человека;
  • летальных исходов — 21;
  • выздоровели — 501 человек;
  • осуществлено тестирований за сутки — 43 267 (в том числе методом ПЦР — 20724, методом ИФА — 7749)
  • исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 14794.

За все время пандемии в Украине

  • заболели — 2 246 656 человек;
  • выздоровели — 2 183 003 лица;
  • летальных исходов — 52 790;
  • проведенных ПЦР-тестов — 11 221 402.
коронавирус, статистика, 22 июля,
Статистика на 22 июля

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (246), Донецкой (44), Одесской (42), Харьковской (41) и Сумской (37) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

  • г. Киев — 246 случаев;
  • Винницкая область — 22 случая;
  • Волынская область — 1 случай;
  • Днепропетровская область — 13 случаев;
  • Донецкая область — 44 случая;
  • Житомирская область — 11 случаев;
  • Закарпатская область — 9 случаев;
  • Запорожская область — 34 случая;
  • Ивано-Франковская область — 14 случаев;
  • Киевская область — 9 случаев;
  • Кировоградская область — 3 случая;
  • Луганская область — 31 случай;
  • Львовская область — 24 случая;
  • Николаевская область — 19 случаев;
  • Одесская область — 42 случая;
  • Полтавская область — 26 случаев;
  • Ровенская область — 5 случаев;
  • Сумская область — 37 случаев;
  • Тернопольская область — 6 случаев;
  • Харьковская область — 41 случай;
  • Херсонская область — 35 случаев;
  • Хмельницкая область — 9 случаев;
  • Черкасская область — 23 случая;
  • Черновицкая область — 7 случаев;
  • Черниговская область — 15 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, по состоянию на 21 июля в Украине было зафиксировано 655 новых случаев коронавируса.

По прогнозам Национальной академии наук Украины, новая волна распространения COVID-19 в Украине, вызванная дельта штаммом, может начаться с востока страны, где есть большая миграция людей из России.

Также известно, что восемь новых случаев заражения коронавирусом выявлено на летних Олимпийских играх в Токио.