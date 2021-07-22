Статистика коронавірусу на 22 липня: 21 померлий при 726 нових випадках
За останній день з COVID-19 госпіталізовані 402 особи.
Станом на 22 липня 2021 року в Україні зафіксовано 726 нових випадків COVID-19.
Зокрема, захворіли 54 дитини і 33 медпрацівники, повідомляє в Telegram верифікований МОЗ України проект "Коронавірус інфо".
Також за минулу добу
- госпіталізовані — 402 особи;
- летальних випадків — 21;
- одужали — 501 особа;
- здійснено тестувань за добу — 43 267 (у тому числі методом ПЛР — 20724, методом ІФА — 7749)
- досліджень швидкими тестами на антиген до SARS-CoV-2 — 14794.
За весь час пандемії в Україні
- захворіли — 2 246 656 осіб;
- одужали — 2 183 003 особи;
- летальних випадків — 52 790;
- проведених ПЛР-тестів — 11 221 402.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в м. Київ (246), Донецькій (44), Одеській (42), Харківській (41) та Сумській (37) областях.
Кількість захворювань у регіонах на добу:
- м Київ — 246 випадків;
- Вінницька область — 22 випадки;
- Волинська область — 1 випадок;
- Дніпропетровська область — 13 випадків;
- Донецька область — 44 випадки;
- Житомирська область — 11 випадків;
- Закарпатська область — 9 випадків;
- Запорізька область — 34 випадки;
- Івано-Франківська область — 14 випадків;
- Київська область — 9 випадків;
- Кіровоградська область — 3 випадки;
- Луганська область — 31 випадок;
- Львівська область — 24 випадки;
- Миколаївська область — 19 випадків;
- Одеська область — 42 випадки;
- Полтавська область — 26 випадків;
- Рівненська область — 5 випадків;
- Сумська область — 37 випадків;
- Тернопільська область — 6 випадків;
- Харківська область — 41 випадок;
- Херсонська область — 35 випадків;
- Хмельницька область — 9 випадків;
- Черкаська область — 23 випадки;
- Чернівецька область — 7 випадків;
- Чернігівська область — 15 випадків.
Даних з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя немає.
Нагадаємо, станом на 21 липня в Україні було зафіксовано 655 нових випадків коронавірусу.
За прогнозами Національної академії наук України, нова хвиля поширення COVID-19 в Україні, викликана дельта штамом, може початися зі сходу країни, де є велика міграція людей з Росії.
Також відомо, що вісім нових випадків зараження коронавірусом виявлено на літніх Олімпійських іграх у Токіо.