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Статистика коронавірусу на 22 липня: 21 померлий при 726 нових випадках

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Фото: скриншот | Коронавірус в Україні

За останній день з COVID-19 госпіталізовані 402 особи.

Станом на 22 липня 2021 року в Україні зафіксовано 726 нових випадків COVID-19.

Зокрема, захворіли 54 дитини і 33 медпрацівники, повідомляє в Telegram верифікований МОЗ України проект "Коронавірус інфо".

Також за минулу добу

  • госпіталізовані — 402 особи;
  • летальних випадків — 21;
  • одужали — 501 особа;
  • здійснено тестувань за добу — 43 267 (у тому числі методом ПЛР — 20724, методом ІФА — 7749)
  • досліджень швидкими тестами на антиген до SARS-CoV-2 — 14794.

За весь час пандемії в Україні

  • захворіли — 2 246 656 осіб;
  • одужали — 2 183 003 особи;
  • летальних випадків — 52 790;
  • проведених ПЛР-тестів — 11 221 402.
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Статистика на 22 липня

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в м. Київ (246), Донецькій (44), Одеській (42), Харківській (41) та Сумській (37) областях.

Кількість захворювань у регіонах на добу:

  • м Київ — 246 випадків;
  • Вінницька область — 22 випадки;
  • Волинська область — 1 випадок;
  • Дніпропетровська область — 13 випадків;
  • Донецька область — 44 випадки;
  • Житомирська область — 11 випадків;
  • Закарпатська область — 9 випадків;
  • Запорізька область — 34 випадки;
  • Івано-Франківська область — 14 випадків;
  • Київська область — 9 випадків;
  • Кіровоградська область — 3 випадки;
  • Луганська область — 31 випадок;
  • Львівська область — 24 випадки;
  • Миколаївська область — 19 випадків;
  • Одеська область — 42 випадки;
  • Полтавська область — 26 випадків;
  • Рівненська область — 5 випадків;
  • Сумська область — 37 випадків;
  • Тернопільська область — 6 випадків;
  • Харківська область — 41 випадок;
  • Херсонська область — 35 випадків;
  • Хмельницька область — 9 випадків;
  • Черкаська область — 23 випадки;
  • Чернівецька область — 7 випадків;
  • Чернігівська область — 15 випадків.

Даних з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя немає.

Нагадаємо, станом на 21 липня в Україні було зафіксовано 655 нових випадків коронавірусу.

За прогнозами Національної академії наук України, нова хвиля поширення COVID-19 в Україні, викликана дельта штамом, може початися зі сходу країни, де є велика міграція людей з Росії.

Також відомо, що вісім нових випадків зараження коронавірусом виявлено на літніх Олімпійських іграх у Токіо.