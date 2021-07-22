Статистика коронавірусу на 22 липня: 21 померлий при 726 нових випадках

За останній день з COVID-19 госпіталізовані 402 особи.

Станом на 22 липня 2021 року в Україні зафіксовано 726 нових випадків COVID-19.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Зокрема, захворіли 54 дитини і 33 медпрацівники, повідомляє в Telegram верифікований МОЗ України проект "Коронавірус інфо".

Також за минулу добу

госпіталізовані — 402 особи;

летальних випадків — 21;

одужали — 501 особа;

здійснено тестувань за добу — 43 267 (у тому числі методом ПЛР — 20724, методом ІФА — 7749)

досліджень швидкими тестами на антиген до SARS-CoV-2 — 14794.

За весь час пандемії в Україні

захворіли — 2 246 656 осіб;

одужали — 2 183 003 особи;

летальних випадків — 52 790;

проведених ПЛР-тестів — 11 221 402.

[ + – ] Статистика на 22 липня

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в м. Київ (246), Донецькій (44), Одеській (42), Харківській (41) та Сумській (37) областях.

Кількість захворювань у регіонах на добу:

м Київ — 246 випадків;

Вінницька область — 22 випадки;

Волинська область — 1 випадок;

Дніпропетровська область — 13 випадків;

Донецька область — 44 випадки;

Житомирська область — 11 випадків;

Закарпатська область — 9 випадків;

Запорізька область — 34 випадки;

Івано-Франківська область — 14 випадків;

Київська область — 9 випадків;

Кіровоградська область — 3 випадки;

Луганська область — 31 випадок;

Львівська область — 24 випадки;

Миколаївська область — 19 випадків;

Одеська область — 42 випадки;

Полтавська область — 26 випадків;

Рівненська область — 5 випадків;

Сумська область — 37 випадків;

Тернопільська область — 6 випадків;

Харківська область — 41 випадок;

Херсонська область — 35 випадків;

Хмельницька область — 9 випадків;

Черкаська область — 23 випадки;

Чернівецька область — 7 випадків;

Чернігівська область — 15 випадків.

Даних з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя немає.

Нагадаємо, станом на 21 липня в Україні було зафіксовано 655 нових випадків коронавірусу.

За прогнозами Національної академії наук України, нова хвиля поширення COVID-19 в Україні, викликана дельта штамом, може початися зі сходу країни, де є велика міграція людей з Росії.

Також відомо, що вісім нових випадків зараження коронавірусом виявлено на літніх Олімпійських іграх у Токіо.