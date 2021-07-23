Тесты на антитела к коронавирусу крайне ненадежны, – Минздрав

В МОЗ утверждают, что отрицательный тест не гарантирует, что человек здоров, а положительный – что болен.

Эксперты Центра по контролю и профилактике заболеваний США опровергли целесообразность теста на антитела при коронавирусной инфекции.

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Об этом в пятницу, 23 июля сообщает верифицированный Минздравом Украины проект "Коронавирус инфо".

Отмечено, что результаты такого тестирования крайне ненадежны и не позволяют делать убедительные выводы, особенно по уровню иммунной защиты человека.

Согласно результатам научных исследований, концентрация антител к коронавирусу в крови переболевших и вакцинированных имеет весьма опосредованное отношение к уровню защиты против COVID-19.

По данным экспертов, для диагностики коронавирусной инфекции эти тесты не подходят, так как необходимо до трех недель после заражения для выработки организмом антител.

Поэтому, акцентировали в Минздраве, отрицательный тест не обязательно означает, что человек здоров, а положительный не гарантирует, что он болен.

[ + – ] Сообщение Минздрава

Ранее сообщалось, что исследователи из Массачусетского технологического института и Гарварда продемонстрировали передовую технологию биосенсора, разработав маску для лица, которая способна всего за 90 минут обнаруживать SARS-CoV-2 в дыхании человека.

Также мы писали, что ученые из университета Хельсинки разработали новый экспресс-тест для диагностики коронавирусной инфекции. Утверждается, что он почти не уступает в точности ПЦР-тестам.

Полимеразную цепную реакцию (ПЦР) применяют для диагностики инфекционных и наследственных заболеваний, установления отцовства и других целей с 80-х годов прошлого века. Фокус разбирался, что такое ПЦР-тест на COVID-19 и как он проводится.