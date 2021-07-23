Тести на антитіла до коронавірусу вкрай ненадійні, — МОЗ

У МОЗ стверджують, що негативний тест не гарантує, що людина здорова, а позитивний — що хвора.

Експерти Центру з контролю і профілактики захворювань США спростували доцільність тесту на антитіла при коронавірусній інфекції.

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Про це в пʼятницю, 23 липня, повідомляє верифікований МОЗ України проєкт "Коронавірус інфо".

Зазначено, що результати такого тестування вкрай ненадійні та не дозволяють робити переконливі висновки, особливо за рівнем імунного захисту людини.

Згідно з результатами наукових досліджень, концентрація антитіл до коронавірусу в крові перехворілих і вакцинованих має дуже опосередкований стосунок до рівня захисту проти COVID-19.

За даними експертів, для діагностики коронавірусної інфекції ці тести не підходять, оскільки необхідно до трьох тижнів після зараження для вироблення організмом антитіл.

Тому, акцентували в Міністерстві охорони здоровʼя, негативний тест не обовʼязково означає, що людина здорова, а позитивний не гарантує, що вона хвора.

[ + – ] Повідомлення МОЗ

Раніше повідомлялося, що дослідники з Массачусетського технологічного інституту та Гарварда продемонстрували передову технологію біосенсора, розробивши маску для обличчя, яка здатна всього за 90 хвилин виявляти SARS-CoV-2 у диханні людини.

Також ми писали, що вчені з університету Гельсінкі розробили новий експрес-тест для діагностики коронавірусної інфекції. Стверджується, що він майже не поступається в точності ПЛР-тестам.

Полімеразну ланцюгову реакцію (ПЛР) застосовують для діагностики інфекційних та спадкових захворювань, встановлення батьківства та інших цілей з 80-х років минулого століття. Фокус розбирався, що таке ПЛР-тест на COVID-19 і як він проводиться.