Количество госпитализаций больных COVID-19 превысило норму в двух регионах, – Минздрав

Тревожные показатели зафиксированы в Луганской и Херсонской областях.

Несмотря на то, что Украина находится в "зеленой" зоне карантина, в стране зафиксированы два региона, где уровень госпитализации превышает допустимую норму. Об этом сообщает Минздрав.

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Так, при норме в 50% госпитализации, в Луганской и Херсонской областях этот показатель выше и составляет 58,3% и 69,8% соответственно. Все остальные цифры по названным регионам соответствуют норме.

Фото: Минздрав

За минувшие сутки в Украине зафиксировано 745 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, в больницы попали 395 граждан.

Вместе с тем в стране растет количество вакцинированных, и 23 июля был установлен очередной рекорд – более 150 тысяч украинцев получили прививки от Covid-19.

Несмотря на растущую сознательность граждан в вопросе иммунизации от коронавируса, в Минздраве прогнозируют, что уже осенью страну накроет новая волна Covid-19, поскольку в мире активно распространяется штамм "Дельта", обнаруженный уже в 100 странах. Первые носители зарегистрированы и в Украине.

По состоянию на 22 июля в Александровской больнице столицы находились шестеро больных с "индийским" штаммом, причем большинство из них – из России. Пациенты от 21 до 73 лет жаловались на дыхательную недостаточность.