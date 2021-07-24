Кількість госпіталізацій хворих на COVID-19 перевищила норму у двох регіонах, — МОЗ

Тривожні показники зафіксовані в Луганській і Херсонській областях.

Незважаючи на те, що Україна знаходиться в "зеленій" зоні карантину, в країні зафіксовано два регіони, де рівень госпіталізації перевищує допустиму норму. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

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Так, при нормі в 50% госпіталізації, в Луганській і Херсонській областях цей показник вищий і становить 58,3% і 69,8% відповідно. Всі інші цифри у названих регіонах відповідають нормі.

Фото: Минздрав

За минулу добу в Україні зафіксовано 745 нових випадків зараження коронавірусною інфекцією, в лікарні потрапили 395 громадян.

Разом з тим в країні зростає кількість вакцинованих, і 23 липня було встановлено черговий рекорд – понад 150 тисяч українців отримали щеплення від Covid-19.

Незважаючи на зростаючу свідомість громадян у питанні імунізації від коронавірусу, в Міністерстві охорони здоров'я прогнозують, що вже восени країну накриє нова хвиля Covid-19, оскільки світом активно поширюється штам "Дельта", виявлений вже в 100 країнах. Перші носії зареєстровані і в Україні.

Станом на 22 липня в Олександрівській лікарні столиці перебували шестеро хворих з "індійським" штамом, причому більшість із них – із Росії. Пацієнти від 21 до 73 років скаржилися на дихальну недостатність.