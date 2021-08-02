Четверо пострадавших: в Кирилловке водный мотоцикл врезался в "банан"

В результате столкновения травмы получили двое мужчин, женщина и ребенок.

В Кирилловке Запорожской области четыре человека получили травмы различной степени тяжести после того, как водный мотоцикл на скорости врезался в "банан".

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Как передает местный информационный ресурс "РИА-Мелитополь", происшествие произошло в воскресенье, 1 августа около 6 часов вечера на одном из пляжей поселка.

В Запорожском областном центре экстренной медицины сообщили, что для оказания помощи пострадавшим к месту ЧП прибыло две кареты "скорой помощи".

В результате наезда катера на "банан" пострадали двое мужчин (30 лет и 41 года), а также 43-летняя женщина и девятилетний мальчик.

Двоим потерпевшим помощь была оказана на месте, 30-летнего мужчину с закрытой травмой поясничного отдела позвоночника и 43-летнюю женщину с закрытой травмой правого бедра госпитализировали в лечебное учреждение.

[ + – ] Сообщение Запорожского областного центра экстренной медицины

Ранее сообщалось, что в Кирилловке продолжается нашествие медуз. На пляжах стало так много трупов морских существ, что их начали вывозить оттуда прицепами.

Также мы писали, что в Киеве буря перевернула катер с парашютистом, в результате чего мужчина завис в воздухе.

А в Египте украинка пострадала во время полета на парашюте, ударившись головой об катер.