Четверо постраждалих: у Кирилівці водний мотоцикл врізався в "банан"
У результаті зіткнення травми отримали двоє чоловіків, жінка та дитина.
У Кирилівці Запорізької області чотири людини отримали травми різного ступеня тяжкості після того, як водний мотоцикл на швидкості врізався в "банан".
Як передає місцевий інформаційний ресурс "РІА-Мелітополь", пригода сталася в неділю, 1 серпня, близько 6-ої години вечора на одному з пляжів селища.
У Запорізькому обласному центрі екстреної медицини повідомили, що для надання допомоги постраждалим до місця НП прибули дві карети "швидкої допомоги".
У результаті наїзду катера на "банан" постраждали двоє чоловіків (30 років і 41 року), а також 43-річна жінка та дев'ятирічний хлопчик.
Двом потерпілим допомогу було надано на місці, 30-річного чоловіка з закритою травмою поперекового відділу хребта та 43-річну жінку із закритою травмою правого стегна госпіталізували до лікувального закладу.
Раніше повідомлялося, що в Кирилівці триває нашестя медуз. На пляжах стало так багато трупів морських істот, що їх почали вивозити звідти причепами.
Також ми писали, що в Києві буря перевернула катер із парашутистом, у результаті чого чоловік завис у повітрі.
А в Єгипті українка постраждала під час польоту на парашуті, ударившись головою об катер.