Избиение танцора из балета Нади Дорофеевой: суд арестовал виновника

Ближайшие 60 дней сотрудник УГО проведет под стражей, а досудебное расследование инцидента продолжается.

Во вторник, 3 августа, Голосеевский районный суд Киева избрал меру пресечения сотруднику УГО, который избил танцора из балета певицы Нади Дорофеевой. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

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Так, суд избрал меру пресечения в виде 60 суток содержания под стражей по ходатайству прокуратуры. Его действия квалифицировали по ч.1. ст. 121 УК Украины — нанесение умышленного тяжкого телесного повреждения.

Также в прокуратуре уточнили, что досудебное расследование продолжается.

Напомним, певица Надя Дорфеева у себя в Инстаграм рассказала, что в ночь на 1 августа неизвестный избил танцора из ее балета Евгения Гончаренко. Мужчина выходил из ночного клуба LIFT, а перед дракой заступился за девушку. Медикам пришлось ввести парня в медикаментозную кому.

Позже стало известно, что избивший танцора из балета Дорофеевой является действующим сотрудником Управления Государственной охраны Украины.

Также мы писали, что в сети появилось видео драки возле клуба. Как оказалось — инцидент произошел рано утром, а не ночью. Сперва между сотрудником УГО и танцором возник словесный конфликт. А один из пользователей сети рассказал, что знает виновника: тот является "невменяемым" и уже бывал в похожих ситуациях.