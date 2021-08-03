Побиття танцюриста з балету Наді Дорофєєвої: суд заарештував винуватця

Найближчі 60 днів співробітник УДО проведе під вартою, а досудове розслідування інциденту триває.

У вівторок, 3 серпня, Голосіївський районний суд Києва обрав запобіжний захід співробітнику УДО, який побив танцюриста з балету співачки Наді Дорофєєвої. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

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Так, суд обрав запобіжний захід у вигляді 60 діб утримання під вартою за клопотанням прокуратури. Його дії кваліфікували за ч.1. ст. 121 КК України — нанесення умисного тяжкого тілесного ушкодження.

Також у прокуратурі уточнили, що досудове розслідування триває.

Нагадаємо, співачка Надя Дорофєєва в себе в Інстаграмі розповіла, що в ніч на 1 серпня невідомий побив танцюриста з її балету Євгена Гончаренка. Чоловік виходив з нічного клубу LIFT, а перед бійкою заступився за дівчину. Медикам довелося ввести хлопця в медикаментозну кому.

Пізніше стало відомо, що побив танцюриста з балету Дорофеєвої чинний співробітник Управління Державної охорони України.

Також ми писали, що в мережі з'явилося відео бійки біля клубу. Як виявилося — інцидент стався рано-вранці, а не вночі. Спершу між співробітником УДО і танцюристом виник словесний конфлікт. А один з користувачів мережі розповів, що знає винуватця: той є "неосудним" і вже бував у схожих ситуаціях.