Украина получила от Дании более полумиллиона доз вакцины AstraZeneca: кому она достанется

Партию препарата власти в первую очередь будут использовать для вакцинации тех, кто нуждается во второй дозе.

В среду, 4 августа, в Украину прибыли 509 400 доз вакцины от коронавируса, произведенных британско-шведской компанией AstraZeneca, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Украины в Facebook.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Вакцина предоставлена правительством Дании по программе, в рамках которой власти этой страны передадут разным странам 3 миллиона доз препаратов от коронавируса.

По словам представителей ведомства, препарат из этой поставки пойдет на вакцинацию тех, кому необходима вторая доза этой вакцины. Остатки Минздрав распределит между пунктами вакцинации.

Транспортировку этой партии вакцины из Датского института сыворотки в Киев организовал Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ)

По состоянию на сегодняшний день Украина получила 11,9 млн доз различных вакцин от коронавируса. Страна получает препараты тремя путями – посредством прямых закупок у производителей за счет средств из государственного бюджета, через глобальную инициативу COVAX и в качестве гуманитарной помощи.

Что известно о вакцине AstraZeneca

Вакцина разработана Оксфордским университетом и британско-шведской биофармацевтической компанией AstraZeneca. Вакцины AstraZeneca изготавливают в Европейском Союзе, Великобритании, Республике Корея. Также по лицензии ее производят и в Индии – в этом случае препарат носит название Covishield. Какую версию вакцины получила от Дании Украина министерство здравоохранения не уточнило.

Препарат от AstraZeneca получил одобрение для экстренного использования в Великобритании, Индии и ЕС. Также вакцину одобрила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

По данным украинского Минздрава, эффективность препарата составляет 81,3% после двух стандартных доз, введенных с интервалом 12 недель или больше.

В то же время по данным ВОЗ, эффективность защиты этой вакцины от симптомов Covid-19 находится на уровне 63,09%.

В марте этого года ряд стран, таких как Дания, Эстония, Канада приостановили иммунизацию населения этим препаратом из-за возникновения редких случаев тромбоза у пациентов, получивших первую дозу. Однако вскоре ВОЗ и Европейское агентство лекарственных средств (EMA) признали его безопасным и эффективным, поэтому вакцинация продолжилась.

Ранее Фокус писал о том, какими вакцинами от коронавируса прививают украинцев.