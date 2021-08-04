Україна отримала від Данії понад півмільйона доз вакцини AstraZeneca: кому вона дістанеться

Партію препарату влада в першу чергу буде використовувати для вакцинації тих, хто потребує другої дози.

У середу, 4 серпня, в Україну прибули 509 400 доз вакцини від коронавірусу, вироблених британсько-шведською компанією AstraZeneca, повідомляє пресслужба міністерства охорони здоров'я України у Facebook.

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Вакцина надана урядом Данії за програмою, у рамках якої влада цієї країни передасть різним країнам 3 мільйони доз препаратів від коронавірусу.

За словами представників відомства, препарат з цієї поставки піде на вакцинацію тих, кому необхідна друга доза цієї вакцини. Залишки МОЗ розподілить між пунктами вакцинації.

Транспортування цієї партії вакцини з Датського інституту сироватки до Києва організував Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ)

Станом на сьогодні Україна отримала 11,9 млн доз різних вакцин від коронавірусу. Країна отримує препарати трьома шляхами — за допомогою прямих закупівель у виробників за рахунок коштів з державного бюджету, через глобальну ініціативу COVAX і в ролі гуманітарної допомоги.

Що відомо про вакцину AstraZeneca

Вакцина розроблена Оксфордським університетом та британсько-шведською біофармацевтичною компанією AstraZeneca. Вакцини AstraZeneca виготовляють у Європейському Союзі, Великобританії, Республіці Корея. Також за ліцензією її виробляють і в Індії — у цьому випадку препарат має назву Covishield. Яку версію вакцини отримала від Данії Україна, міністерство охорони здоров'я не уточнило.

Препарат від AstraZeneca отримав схвалення для екстреного використання у Великобританії, Індії та ЄС. Також вакцину схвалила Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ).

За даними українського МОЗ, ефективність препарату становить 81,3% після двох стандартних доз, введених з інтервалом 12 тижнів або більше.

У той же час за даними ВООЗ, ефективність захисту цієї вакцини від симптомів Covid-19 на рівні 63,09%.

У березні цього року ряд країн, таких як Данія, Естонія, Канада призупинили імунізацію населення цим препаратом через виникнення рідкісних випадків тромбозу в пацієнтів, які отримали першу дозу. Однак, незабаром ВООЗ і Європейське агентство лікарських засобів (EMA) визнали його безпечним і ефективним, тому вакцинація продовжилася.

Раніше Фокус писав про те, якими вакцинами від коронавірусу прищеплюють українців.