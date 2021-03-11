Данія призупинила вакцинацію AstraZeneca через можливі побічні ефекти

Місцева влада призупинила використання британської вакцини мінімум на 2 тижні.

Датське Міністерство охорони здоров'я призупинило вакцинацію британської AstraZeneca через тяжкі побічні випадки у деяких прищеплених. Про це повідомляє DW.

Після щеплення, у деяких пацієнтів з'являлися побічні ефекти у вигляді утворення тромбів. У МОЗ прийняли рішення призупинити використання препарату в країні на 2 тижні до з'ясування всіх обставин. Зараз чіткого зв'язку між вакцинацією і утворенням тромб у судинах не виявлено.

За даними BBC, через 10 днів після щеплення померла одна жінка. Через це від усієї партії (ABV5300), яку кололи пацієнтам, відмовилися в Данії, Естонії, Латвії, Литві та Люксембурзі. Всього в Данії відомо про 4 випадки, коли пацієнтів госпіталізували з тромбозом.

"Зараз немає ніяких вказівок на те, що вакцинація викликала ці ускладнення, які не вказані як побічні ефекти цієї вакцини", — заявили в Європейському агентстві з лікарських засобів.

У AstraZeneca заявляють, що безпека пацієнтів для них найважливіший пріоритет. Випробування, які проводилися компанією, показували, що пацієнти "загалом добре переносили вакцину".

Подібний випадок утворення тромбів зафіксували і в Нідерландах. Один з пацієнтів отримав підозру на тромбоз після вакцинації препаратом AstraZeneca. Про це повідомляє нідерландське видання NOS. Однак випадок кваліфікували як "несерйозний інцидент". Пацієнту не знадобилася госпіталізація, а МОЗ продовжить вивчати дані.

Нагадаємо, Естонія прийняла рішення про припинення вакцинацією AstraZeneca через смерть одного з пацієнтів. Однак прямого зв'язку у смерті з вакциною немає. Раніше в Австрії також призупинили використання британської вакцини через смерть пацієнта.

Зазначимо, у Південній Кореї ведеться розслідування смерті двох людей після вакцинації препаратом AstraZeneca.