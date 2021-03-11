Дания приостановила вакцинацию AstraZeneca из-за возможных тяжелых побочных эффектов
Местные власти приостановили использование британской вакцины минимум на 2 недели.
Датское Министерство здравоохранения приостановила вакцинацию британской AstraZeneca из-за тяжелых побочных случаев у некоторых привитых. Об этом сообщает DW.
После прививки, у некоторых пациентов появлялись побочные эффекты в виде образования тромбов. В Минздраве приняли решение приостановить использование препарата в стране на 2 недели до выяснения всех обстоятельств. На данный момент четкой связи между вакцинацией и образованием тромб в сосудах не обнаружено.
По данным BBC, через 10 дней после прививки умерла одна женщина. Из-за этого от всей партии (ABV5300), которая вкалывали пациентам, отказались в Дании, Эстонии, Латвии, Литве и Люксембурге. Всего в Дании известно о 4 случаях, когда пациентов госпитализировали с тромбозом.
"В настоящее время нет никаких указаний на то, что вакцинация вызвала эти усложнения, которые не указаны в качестве побочных эффектов этой вакцины", — заявили в Европейском агентстве по лекарственным средствам.
В AstraZeneca заявляют, что безопасность пациентов для них важнейший приоритет. Испытания, которые проводились компанией, показывали, что пациенты "в целом хорошо переносили вакцину".
Подобный случай образования тромбов зафиксировали и в Нидерландах. Один из пациентов получил подозрение на тромбоз после вакцинации препаратом AstraZeneca. Об этом сообщает нидерландское издание NOS. Однако случай квалифицировали как "несерьезный инцидент". Пациенту не потребовалась госпитализация, а Минздрав продолжит изучать данные.
Напомним, Эстония приняла решение о приостановке вакцинацией AstraZeneca из-за смерти одного из пациентов. Однако прямой связи в смерти с вакциной нет. Ранее в Австрии также приостановили использование британской вакцины из-за смерти пациента.
Отметим, в Южной Корее ведется расследование смерти двух человек после вакцинации препаратом AstraZeneca.