"Ризик тромбозу": Канада призупинила вакцинацію AstraZeneca для людей молодше 55 років

Згідно з оновленими даними, ризик утворення тромбів після отримання уколу цього препарату виявився значно вищим, ніж передбачалося раніше.

У Канаді припиняють використання вакцини від COVID-19 виробництва Oxford-AstraZeneca для людей молодше 55 років. Приводом для цього стали побоювання виникнення у людей, що отримали уколи, тромбів, повідомляє Associated Press.

Така рекомендація надійшла від Національного консультативного комітету Канади з імунізації (NACI). Уже в понеділок у провінціях країни процес вакцинації цим препаратом припинили.

"Існує значна невизначеність щодо користі від вакцинації AstraZeneca дорослих людей віком до 55 років з урахуванням потенційних ризиків", — цитує видання Шеллі Дікс, заступника голови Національного консультативного комітету з імунізації.

За її словами, вони сформували нові рекомендації через свіжі дані з Європи, згідно з якими ризик утворення тромбів виникає у 1 людини зі 100 тис, що значно вище, ніж припускали раніше.

Дікс розповіла, що більшістю з тих, у кого після отримання вакцини AstraZeneca виник тромб, є жінки віком до 55 років, а рівень смертності серед них досягав 40%.

Доктор Джосс Реймер, що працює у Робочій групі з впровадження вакцин у провінції Манітоба, зазначив, що хоч в Європі і не було зафіксовано підвищення ризику утворення тромбів після вакцинації AstraZeneca загалом, однак рідкісний і серйозний побічний ефект спостерігали переважно у молодих жінок в Європі.

За його словами, шкідливий згусток крові може виникнути через 4-20 днів після отримання вакцини, а симптоми можуть бути схожими на серцевий напад або інсульт.

"Хоча ми як і раніше вважаємо, що користь для всіх вікових груп переважує ризики, я, мабуть, незадоволений. Я хочу, щоб з Європи надходило більше даних, тому я точно знаю, що таке аналіз ризиків і вигод", — зазначив Реймер.

У МОЗ Канади заявили, що вони не отримали жодного повідомлення про утворення тромбів у щеплених AstraZeneca жителів країни, а головний медрадник відомства, доктор Супрія Шарма, заявила, що, з її точки зору, переваги препарату все ще перевищують ризики.

Зазначається, що уряд Канади, не маючи можливості виробляти вакцини від COVID-19 самостійно, попередньо домовився про постачання 7 різних вакцин, загальна кількість яких буде достатньою для надання 10 доз щеплень кожному з 38 млн жителів країни.

Минулого тижня МОЗ Канади змінив етикетку препарату, розмістивши на новій інформацію про потенційні ризики утворення тромбів.

Нагадаємо, нещодавно ряд країн Європи призупинив вакцинацію препаратом AstraZeneca після того, як у деяких людей, що отримали щеплення, утворилися тромби. Європейські контрольні органи провели розслідування і дійшли висновку, що користь перевищує ризики, а також порадили продовжити вакцинацію, враховуючи можливий тромбоз. Після цього країни ЄС почали відновлювати імунізацію цим препаратом.

Нагадаємо, вчені з Німеччини та Норвегії повідомили, що розкрили причину утворення смертельних тромбів після вакцинації препаратом AstraZeneca. Дві групи незалежно один від одного з'ясували, що цей препарат здатний провокувати аутоімунну реакцію організму, яка змушує кров згортатися в мозку. На думку медиків, це відкриття пояснює деякі випадки смерті людей у Європі.

2 березня в США успішно завершилися випробування вакцини від коронавірусу AstraZeneca. Дослідження безпеки вакцини проводилися на 32 тисячах добровольців, які проживають в США, Чилі та Перу. Вакцина показала ефективність на рівні 79% у боротьбі з симптомами, а також 100% у запобіганні тяжкого перебігу хвороби. Серед отриманих вакцину не виявили випадків утворення тромбів або будь-яких інших побічних ефектів.