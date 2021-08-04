ЕС одобрил COVID-сертификаты в "Дії" на техническом уровне

Для полного признания украинского сертификата Евросоюзом документ теперь должен пройти согласование в Еврокомиссии.

Украинские цифровые COVID-сертификаты в государственном мобильном приложении "Дія" прошли техническую оценку в Евросоюзе – документ соответствует требованиям ЕС. Об этом министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил в своем телеграм-канале в среду, 4 августа.

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По словам чиновника, технические специалисты Евросоюза высоко оценили сроки реализации, точность и соответствие украинских цифровых документов требованиям ЕС, а именно EU Digital COVID Certificate.

"Последний шаг — политическая часть взаимопризнания, а именно согласование от Еврокомиссии и подписание соответствующего меморандума", — добавил Федоров.

Министр также указал, что в разработке и технической реализации украинских COVID-сертификатов задействованы такие ведомства, как Минцифры, Минздрав, Национальная служба здоровья Украины, МИД и ГНСУ.

Напомним, бета-тестирование COVID-сертификатов в "Дії" началось в конце июня этого года.

Первые цифровые документы на свои гаджеты украинцы начали получать уже в начале июля. Власти предусмотрели два вида сертификатов – для использования внутри страны и международные, которые в будущем позволят украинцам ездить по ним за границу.

Уже 16 июля премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что украинские электронные сертификаты одобрили Венгрия, Греция, Молдова и Турция.