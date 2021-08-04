ЄС схвалив COVID-сертифікати в "Дії" на технічному рівні
Для повного визнання українського сертифіката Євросоюзом документ тепер має пройти узгодження в Єврокомісії.
Українські цифрові COVID-сертифікати в державному мобільному додатку "Дія" пройшли технічну оцінку в Євросоюзі — документ відповідає вимогам ЄС. Про це міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив у своєму телеграм-каналі в середу, 4 серпня.
За словами чиновника, технічні фахівці Євросоюзу високо оцінили терміни реалізації, точність і відповідність українських цифрових документів вимогам ЄС, а саме EU Digital COVID Certificate.
"Останній крок — політична частина взаємовизнання, а саме узгодження від Єврокомісії та підписання відповідного меморандуму", — додав Федоров.
Міністр також зазначив, що в розробці й технічній реалізації українських COVID-сертифікатів задіяні такі відомства, як Мінцифри, МОЗ, Національна служба здоров'я України, МЗС та ДПСУ.
Нагадаємо, бета-тестування COVID-сертифікатів у "Дії" почалося наприкінці червня цього року.
Власти предусмотрели два вида сертификатов – для использования внутри страны и международные, которые в будущем позволят украинцам ездить по ним за границу.
Перші цифрові документи на свої гаджети українці почали отримувати вже на початку липня. Влада передбачила два види сертифікатів — для використання всередині країни та міжнародні, які в майбутньому дозволять українцям дозволять за допомогою них їздити за кордон.
Уже 16 липня прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що українські електронні сертифікати схвалили Угорщина, Греція, Молдова і Туреччина.