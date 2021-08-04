ЄС схвалив COVID-сертифікати в "Дії" на технічному рівні

Для повного визнання українського сертифіката Євросоюзом документ тепер має пройти узгодження в Єврокомісії.

Українські цифрові COVID-сертифікати в державному мобільному додатку "Дія" пройшли технічну оцінку в Євросоюзі — документ відповідає вимогам ЄС. Про це міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив у своєму телеграм-каналі в середу, 4 серпня.

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За словами чиновника, технічні фахівці Євросоюзу високо оцінили терміни реалізації, точність і відповідність українських цифрових документів вимогам ЄС, а саме EU Digital COVID Certificate.

"Останній крок — політична частина взаємовизнання, а саме узгодження від Єврокомісії та підписання відповідного меморандуму", — додав Федоров.

Міністр також зазначив, що в розробці й технічній реалізації українських COVID-сертифікатів задіяні такі відомства, як Мінцифри, МОЗ, Національна служба здоров'я України, МЗС та ДПСУ.

Нагадаємо, бета-тестування COVID-сертифікатів у "Дії" почалося наприкінці червня цього року.

Власти предусмотрели два вида сертификатов – для использования внутри страны и международные, которые в будущем позволят украинцам ездить по ним за границу.

Перші цифрові документи на свої гаджети українці почали отримувати вже на початку липня. Влада передбачила два види сертифікатів — для використання всередині країни та міжнародні, які в майбутньому дозволять українцям дозволять за допомогою них їздити за кордон.

Уже 16 липня прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що українські електронні сертифікати схвалили Угорщина, Греція, Молдова і Туреччина.