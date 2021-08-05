66% полностью вакцинированных: в Моршине уже 16 дней нет ни одного нового случая COVID-19
Жителей города вакцинировали препаратами Sinovac, AstraZeneca и Pfizer-BioNTech.
В городе Моршине Львовской области полностью вакцинированы 66% взрослого населения, сообщает в своем Тelegram-канале Минздрав Украины.
По данным ведомства, одной дозой в этом городе уже привито 72,4% жителей, а полностью завершили вакцинацию 66% жителей этого населенного пункта.
"Сейчас в Моршине нет зарегистрированных новых больных COVID-19. Последний случай заболевания был зафиксирован 20 июня", – отметили в Минздраве.
При этом, добавили в министерстве, 90% от всех вакцинированных прививали вакциной Sinovac (CoronaVac). Кроме того, жителей города вакцинировали препаратами AstraZeneca и Pfizer-BioNTech (Comirnaty).
Напомним, в среду, 4 августа, в Украину прибыли более 500 тысяч доз вакцины от коронавируса, произведенных британско-шведской компанией AstraZeneca.
Также известно, что для въезда в Украину без обязательной самоизоляции теперь необходимо иметь как минимум одну дозу вакцины от коронавирусной инфекции.
Украинцы не могут вакцинироваться препаратом Moderna. Фокус разобрался в причинах, а заодно узнал, как записаться на вакцинацию и почему не стоит "ловить" определенную вакцину.