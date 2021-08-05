66% полностью вакцинированных: в Моршине уже 16 дней нет ни одного нового случая COVID-19

Жителей города вакцинировали препаратами Sinovac, AstraZeneca и Pfizer-BioNTech.

В городе Моршине Львовской области полностью вакцинированы 66% взрослого населения, сообщает в своем Тelegram-канале Минздрав Украины.

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По данным ведомства, одной дозой в этом городе уже привито 72,4% жителей, а полностью завершили вакцинацию 66% жителей этого населенного пункта.

"Сейчас в Моршине нет зарегистрированных новых больных COVID-19. Последний случай заболевания был зафиксирован 20 июня", – отметили в Минздраве.

При этом, добавили в министерстве, 90% от всех вакцинированных прививали вакциной Sinovac (CoronaVac). Кроме того, жителей города вакцинировали препаратами AstraZeneca и Pfizer-BioNTech (Comirnaty).

[ + – ] Сообщение Минздрава Украины

Напомним, в среду, 4 августа, в Украину прибыли более 500 тысяч доз вакцины от коронавируса, произведенных британско-шведской компанией AstraZeneca.

Также известно, что для въезда в Украину без обязательной самоизоляции теперь необходимо иметь как минимум одну дозу вакцины от коронавирусной инфекции.

Украинцы не могут вакцинироваться препаратом Moderna. Фокус разобрался в причинах, а заодно узнал, как записаться на вакцинацию и почему не стоит "ловить" определенную вакцину.