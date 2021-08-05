66% повністю вакцинованих: у Моршині вже 16 днів немає жодного нового випадку COVID-19

Жителів міста вакцинували препаратами Sinovac, AstraZeneca і Pfizer-BioNTech.

У місті Моршині Львівської області повністю вакциновано 66% дорослого населення, повідомляє у своєму Тelegram-каналі МОЗ України.

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За даними відомства, однією дозою в цьому місті вже щеплено 72,4% жителів, а повністю завершили вакцинацію 66% жителів цього населеного пункту.

"Наразі в Моршині немає зареєстрованих нових хворих COVID-19. Останній випадок захворювання був зафіксований 20 червня", — зазначили в МОЗ.

При цьому, додали в міністерстві, 90% від усіх вакцинованих прищеплювали вакциною Sinovac (CoronaVac). Крім того, жителів міста вакцинували препаратами AstraZeneca і Pfizer-BioNTech (Comirnaty).

[ + – ] Повідомлення МОЗ України

Нагадаємо, у середу, 4 серпня, в Україну прибули понад 500 тисяч доз вакцини від коронавірусу, вироблених британсько-шведською компанією AstraZeneca.

Також відомо, що для в'їзду в Україну без обов'язкової самоізоляції тепер необхідно мати як мінімум одну дозу вакцини від коронавірусної інфекції.

Українці не можуть вакцинуватися препаратом Moderna. Фокус розібрався в причинах, а заодно дізнався, як записатися на вакцинацію і чому не варто "ловити" певну вакцину.