В центре нельзя в пригороде

Где поставить запятую – решать будущему владельцу жилья. Мы же постараемся помочь с выбором, объективно рассматривая плюсы и минусы жизни в центре Киева

Столица в столице

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Планы развития Киева весьма амбициозны – согласно замыслу, он должен стать "городом пешей доступности", в котором место работы и ключевые объекты инфраструктуры находятся поблизости. Но пока что попытки функционально сбалансировать районы лишь в проектах, и факт остается фактом: львиная доля деловой активности сосредотачивается в центре.

И эта исторически сложившаяся тенденция вряд ли будет изменена. В центральной части расположены все основные государственные учреждения и иностранные представительства. Здесь же сосредоточены офисы множества компаний, что обусловлено не только престижем, но и удобством: центр равноудален от других районов и пригородов, так что собраться сотрудникам здесь намного проще, чем на околице, куда большинству придется ехать через весь мегаполис. Если же речь идет о деловых переговорах в ресторане, встрече в конференц-зале или организации культурной программы для партнеров, то ни один из киевских районов не может похвастаться такой концентрацией необходимых локаций, как центр. В силу этого приобретение жилья, расположенного неподалеку сердца Киева, становится наиболее рациональным решением.

В чем плюсы?

Экономия времени – первое и наиболее очевидное преимущество жизни в центре. Как бы ни была привлекательна жизнь за городом, какой бы продуманной ни была новостройка в современном районе на Левом берегу – и, добавим, каким бы комфортным ни был автомобиль! – идиллию обязательно подпортят вездесущие киевские пробки. Для того, чтобы добраться к месту работы, жителям отдаленных районов или городов-сателлитов требуется в лучшем случае полтора часа. А три часа в день, потраченных впустую – это вовсе не та "роскошь", которую может позволить себе позволить современный деловой человек.

Доступность медицинского обслуживания – еще один бонус для жителей центра. Здесь проживает меньшее, нежели в "спальниках", количество людей, и к нужному специалисту в поликлинике вполне реально попасть без очереди. К тому же, ради удобства пациентов центральные локации выбирают многие частные медицинские учреждения.

Качество образования – тоже немаловажный вопрос, в котором выигрывают владельцы жилья в центральных районах. Именно здесь находится набольшее количество школ как с сильными образовательными традициями, так и с новаторскими подходами. К слову, и до большинства университетов – рукой подать.

Что же касается отдыха, то эту категорию также можно смело отнести к очевидным. Здесь соседствуют классические театры и модные клубы, музеи и концерт-холлы, парки и днепровские пляжи.

Центр центру рознь

Как известно, у каждой медали есть и обратная сторона. Именно в силу того, что в центре сосредоточены бизнес-объекты, возникает нехватка объектов социальной инфраструктуры. Так, с поиском ресторана проблем не возникнет. А вот покупка йогурта на ужин может превратиться в квест – продуктовых магазинов в исторической части Киева недостаточно. Конечно, сейчас можно сделать заказ онлайн и попросить его доставить. Но если хочется выбрать продукты самому, придется садиться в автомобиль…

…И это еще один нюанс. Жители старых домов активно протестуют против того, чтобы их зеленые дворы превращались в парковки, и при этом сами сталкиваются с проблемой хранения транспортных средств. На стоянки и гаражи в исторической части города места нет, так что вызов такси для того, чтобы доехать до собственного автомобиля – ситуация, знакомая многим жителям центра.

Возросшее количество автомобилей создает еще одну проблему. Из-за насыщенного трафика, к примеру, на площади Льва Толстова или на Крещатике проветрить помещение можно только глубокой ночью, иначе вместо свежего воздуха в квартиру будет врываться облако пыли.

Отдельный серьезный вопрос, который необходимо решить, приобретая недвижимость в элитном районе – это выбор в пользу первичного или вторичного жилья. Красота памятника архитектуры вполне может сочетаться с устаревшей системой коммункаций, а то и вовсе с аварийным состоянием. И тогда ремонт обойдется в сумму, равную потраченной на покупку квартиры в историческом доме, а то и превосходящую ее.

О чем спросить застройщика

Избежать вышеперечисленных негативных моментов можно в том случае, если учесть перед покупкой все ключевые требования к жилью и к инфраструктуре.

Локация. В городе осталось немого центральных площадок, в которых уместна современная застройка. Среди них – динамично развивающийся район возле метро Лыбедская, где в двух минутах езды растет элегантный небоскреб А136 Highlight Tower.

Соседство. Идеальный вариант – наличие неподалеку крупных торгово-развлекательных центров и других мест досуга, нескольких больших супермаркетов (всегда хорошо, когда есть выбор!), фитнес-клубов, детских и медицинских учреждений.

Парковка. Наиболее оптимален подземный паркинг.

Экологичность. Очистка воздуха и воды в здании становится действительно эффективной, когда эти параметры изначально закладываются при строительстве здания: современные технологии позволяют сделать воздух чистым, как в Альпах, и обезвредить воду от всех нежелательных примесей.

Безопасность. В топе предпочтений – жилые комплексы с закрытой территорией, вход на которую строго контролируется охраной.

Рациональная планировка. Этот параметр актуален как для квартир, а также для общественного пространства для жильцов дома: собственная лаунж-зона в лобби – отличное место для общения с соседями, а также для проведения деловых встреч.

Если все эти параметры совпадают – значит вот оно, идеальное жилье!