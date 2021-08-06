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Статистика коронавируса на 6 августа: более тысячи заразившихся и новый рекорд по вакцинации

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вакцинация, коронавирус, очередь,
Фото: скриншот | Очередь на вакцинацию

Среди заболевших COVID-19 – 74 ребенка и 32 медработника. Лидируют по новым случаям Киев, Херсонская, Одесская и Харьковская области.

По состоянию на 6 августа 2021 года в Украине зафиксирован 1081 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, сообщает официальный информационный портал Минздрава "Коронавірус_інфо".

В частности, заболели 74 ребенка и 32 медработника.

Также за прошедшие сутки

  • госпитализированы — 516 человек;
  • летальных исходов — 16;
  • выздоровели — 478 человек;
  • осуществлено тестирований за сутки — 42 597 (в том числе методом ПЦР — 19929, методом ИФА — 7546)
  • исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 15122.

За все время пандемии в Украине

  • заболели — 2 257 478 человек;
  • выздоровели — 2 189 293 лица;
  • летальных исходов — 53 065;
  • проведения ПЦР-тестов — 11 487 542.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (164), Херсонской (95), Одесской (92), Харьковской (83) и Львовской (64) областях.

коронавирус, 6 августа, статистика,
Коронавирус в Украине

Количество заболеваний в регионах в сутки:

  • г. Киев — 164 случая;
  • Винницкая область — 46 случаев;
  • Волынская область — 9 случаев;
  • Днепропетровская область — 54 случая;
  • Донецкая область — 57 случаев;
  • Житомирская область — 17 случаев;
  • Закарпатская область — 11 случаев;
  • Запорожская область — 43 случая;
  • Ивано-Франковская область — 16 случаев;
  • Киевская область — 54 случая;
  • Кировоградская область — 6 случаев;
  • Луганская область — 25 случаев;
  • Львовская область — 64 случая;
  • Николаевская область — 13 случаев;
  • Одесская область — 92 случая;
  • Полтавская область — 23 случая;
  • Ровенская область — 16 случаев;
  • Сумская область — 49 случаев;
  • Тернопольская область — 32 случая;
  • Харьковская область — 83 случая;
  • Херсонская область — 95 случаев;
  • Хмельницкая область — 37 случаев;
  • Черкасская область — 26 случаев;
  • Черновицкая область — 24 случая;
  • Черниговская область — 25 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Информация по коронавирусу

По информации Министерства здравоохранения, в Украине установлен новый рекорд количества вакцинированных за сутки.

5 августа получили прививки от коронавируса 167 383 человека.

При этом, одну дозу получили 98 447 человек, полностью иммунизированы — 68 936 человек.

В течение суток работали:

  • 894 мобильные бригады,
  • 2709 пунктов прививки;
  • 301 центр вакцинации.

Всего с начала прививочной кампании привито 3 953 542 человека:

  • получили одну дозу — 3 953 540 человек
  • полностью иммунизированы — 2 284 166 человек
  • всего проведено – 6 237 706 прививок.
Информация о вакцинации

Напомним, по состоянию на 5 августа в Украине было зафиксировано 1052 новых случая COVID-19.

Отметим, ситуация с коронавирусом постепенно ухудшается по всей Украине. На сегодняшний день в стране насчитывается уже 143 официально подтвержденных случая штамма "дельта".

В свою очередь, в Минздраве Украины перечислили самые частые симптомы вируса "дельта".