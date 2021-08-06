Статистика коронавируса на 6 августа: более тысячи заразившихся и новый рекорд по вакцинации
Среди заболевших COVID-19 – 74 ребенка и 32 медработника. Лидируют по новым случаям Киев, Херсонская, Одесская и Харьковская области.
По состоянию на 6 августа 2021 года в Украине зафиксирован 1081 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, сообщает официальный информационный портал Минздрава "Коронавірус_інфо".
В частности, заболели 74 ребенка и 32 медработника.
Также за прошедшие сутки
- госпитализированы — 516 человек;
- летальных исходов — 16;
- выздоровели — 478 человек;
- осуществлено тестирований за сутки — 42 597 (в том числе методом ПЦР — 19929, методом ИФА — 7546)
- исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 15122.
За все время пандемии в Украине
- заболели — 2 257 478 человек;
- выздоровели — 2 189 293 лица;
- летальных исходов — 53 065;
- проведения ПЦР-тестов — 11 487 542.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (164), Херсонской (95), Одесской (92), Харьковской (83) и Львовской (64) областях.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
- г. Киев — 164 случая;
- Винницкая область — 46 случаев;
- Волынская область — 9 случаев;
- Днепропетровская область — 54 случая;
- Донецкая область — 57 случаев;
- Житомирская область — 17 случаев;
- Закарпатская область — 11 случаев;
- Запорожская область — 43 случая;
- Ивано-Франковская область — 16 случаев;
- Киевская область — 54 случая;
- Кировоградская область — 6 случаев;
- Луганская область — 25 случаев;
- Львовская область — 64 случая;
- Николаевская область — 13 случаев;
- Одесская область — 92 случая;
- Полтавская область — 23 случая;
- Ровенская область — 16 случаев;
- Сумская область — 49 случаев;
- Тернопольская область — 32 случая;
- Харьковская область — 83 случая;
- Херсонская область — 95 случаев;
- Хмельницкая область — 37 случаев;
- Черкасская область — 26 случаев;
- Черновицкая область — 24 случая;
- Черниговская область — 25 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
По информации Министерства здравоохранения, в Украине установлен новый рекорд количества вакцинированных за сутки.
5 августа получили прививки от коронавируса 167 383 человека.
При этом, одну дозу получили 98 447 человек, полностью иммунизированы — 68 936 человек.
В течение суток работали:
- 894 мобильные бригады,
- 2709 пунктов прививки;
- 301 центр вакцинации.
Всего с начала прививочной кампании привито 3 953 542 человека:
- получили одну дозу — 3 953 540 человек
- полностью иммунизированы — 2 284 166 человек
- всего проведено – 6 237 706 прививок.
Напомним, по состоянию на 5 августа в Украине было зафиксировано 1052 новых случая COVID-19.
Отметим, ситуация с коронавирусом постепенно ухудшается по всей Украине. На сегодняшний день в стране насчитывается уже 143 официально подтвержденных случая штамма "дельта".
В свою очередь, в Минздраве Украины перечислили самые частые симптомы вируса "дельта".