Статистика коронавірусу станом на 6 серпня: більше тисячі заражених і новий рекорд із вакцинації

Серед захворілих COVID-19 — 74 дитини і 32 медпрацівники. Лідирують за новими випадками Київ, Херсонська, Одеська та Харківська області.

Станом на 6 серпня 2021 року в Україні зафіксовано 1 081 новий випадок зараження коронавірусною інфекцією, повідомляє офіційний інформаційний портал Міністерства охорони здоров'я "Коронавірус_інфо".

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Зокрема, захворіли 74 дитини і 32 медпрацівники.

Також за минулу добу

госпіталізовані — 516 осіб;

летальних випадків — 16;

одужали — 478 осіб;

здійснено тестувань за добу — 42 597 (зокрема методом ПЛР — 19 929, методом ІФА — 7 546)

досліджень швидкими тестами на антиген до SARS-CoV-2 — 15 122.

За весь час пандемії в Україні

захворіли — 2 257 478 осіб;

одужали — 2 189 293 особи;

летальних випадків — 53 065;

проведено ПЛР-тестів — 11 487 542.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Києві (164), Херсонській (95), Одеській (92), Харківській (83) та Львівській (64) областях.

[ + – ] Коронавірус в Україні

Кількість захворювань у регіонах на добу:

м. Київ — 164 випадки;

Вінницька область — 46 випадків;

Волинська область — 9 випадків;

Дніпропетровська область — 54 випадки;

Донецька область — 57 випадків;

Житомирська область — 17 випадків;

Закарпатська область — 11 випадків;

Запорізька область — 43 випадки;

Івано-Франківська область — 16 випадків;

Київська область — 54 випадки;

Кіровоградська область — 6 випадків;

Луганська область — 25 випадків;

Львівська область — 64 випадки;

Миколаївська область — 13 випадків;

Одеська область — 92 випадки;

Полтавська область — 23 випадки;

Рівненська область — 16 випадків;

Сумська область — 49 випадків;

Тернопільська область — 32 випадки;

Харківська область — 83 випадки;

Херсонська область — 95 випадків;

Хмельницька область — 37 випадків;

Черкаська область — 26 випадків;

Чернівецька область — 24 випадки;

Чернігівська область — 25 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.

[ + – ] Інформація про коронавірус

За інформацією Міністерства охорони здоров'я, в Україні встановлений новий рекорд кількості вакцинованих за добу.

5 серпня отримали щеплення від коронавірусу 167 383 осіб.

При цьому, одну дозу отримали 98 447 осіб, повністю імунізовані — 68 936 осіб.

Протягом доби працювали:

894 мобільні бригади;

2 709 пунктів щеплення;

301 центр вакцинації.

Усього з початку прищеплювальної кампанії щеплені 3 953 542 особи:

отримали одну дозу — 3 953 540 осіб;

повністю імунізовані — 2 284 166 осіб;

всього здійснено — 6 237 706 щеплень.

[ + – ] Інформація про вакцинацію

Нагадаємо, станом на 5 серпня в Україні було зафіксовано 1 052 нові випадки COVID-19.

Зазначимо, ситуація з коронавірусом поступово погіршується по всій Україні. На сьогоднішній день в країні налічується вже 143 офіційно підтверджені випадки штаму "дельта".

Зі свого боку, в Міністерстві охорони здоров'я України перерахували найчастіші симптоми вірусу "дельта".