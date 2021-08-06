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Статистика коронавірусу станом на 6 серпня: більше тисячі заражених і новий рекорд із вакцинації

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Фото: Скріншот | Черга на вакцинацію

Серед захворілих COVID-19 — 74 дитини і 32 медпрацівники. Лідирують за новими випадками Київ, Херсонська, Одеська та Харківська області.

Станом на 6 серпня 2021 року в Україні зафіксовано 1 081 новий випадок зараження коронавірусною інфекцією, повідомляє офіційний інформаційний портал Міністерства охорони здоров'я "Коронавірус_інфо".

Зокрема, захворіли 74 дитини і 32 медпрацівники.

Також за минулу добу

  • госпіталізовані — 516 осіб;
  • летальних випадків — 16;
  • одужали — 478 осіб;
  • здійснено тестувань за добу — 42 597 (зокрема методом ПЛР — 19 929, методом ІФА — 7 546)
  • досліджень швидкими тестами на антиген до SARS-CoV-2 — 15 122.

За весь час пандемії в Україні

  • захворіли — 2 257 478 осіб;
  • одужали — 2 189 293 особи;
  • летальних випадків — 53 065;
  • проведено ПЛР-тестів — 11 487 542.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Києві (164), Херсонській (95), Одеській (92), Харківській (83) та Львівській (64) областях.

коронавірус, 6 серпня, статистика,
Коронавірус в Україні

Кількість захворювань у регіонах на добу:

  • м. Київ — 164 випадки;
  • Вінницька область — 46 випадків;
  • Волинська область — 9 випадків;
  • Дніпропетровська область — 54 випадки;
  • Донецька область — 57 випадків;
  • Житомирська область — 17 випадків;
  • Закарпатська область — 11 випадків;
  • Запорізька область — 43 випадки;
  • Івано-Франківська область — 16 випадків;
  • Київська область — 54 випадки;
  • Кіровоградська область — 6 випадків;
  • Луганська область — 25 випадків;
  • Львівська область — 64 випадки;
  • Миколаївська область — 13 випадків;
  • Одеська область — 92 випадки;
  • Полтавська область — 23 випадки;
  • Рівненська область — 16 випадків;
  • Сумська область — 49 випадків;
  • Тернопільська область — 32 випадки;
  • Харківська область — 83 випадки;
  • Херсонська область — 95 випадків;
  • Хмельницька область — 37 випадків;
  • Черкаська область — 26 випадків;
  • Чернівецька область — 24 випадки;
  • Чернігівська область — 25 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.

Інформація про коронавірус

За інформацією Міністерства охорони здоров'я, в Україні встановлений новий рекорд кількості вакцинованих за добу.

5 серпня отримали щеплення від коронавірусу 167 383 осіб.

При цьому, одну дозу отримали 98 447 осіб, повністю імунізовані — 68 936 осіб.

Протягом доби працювали:

  • 894 мобільні бригади;
  • 2 709 пунктів щеплення;
  • 301 центр вакцинації.

Усього з початку прищеплювальної кампанії щеплені 3 953 542 особи:

  • отримали одну дозу — 3 953 540 осіб;
  • повністю імунізовані — 2 284 166 осіб;
  • всього здійснено — 6 237 706 щеплень.
Інформація про вакцинацію

Нагадаємо, станом на 5 серпня в Україні було зафіксовано 1 052 нові випадки COVID-19.

Зазначимо, ситуація з коронавірусом поступово погіршується по всій Україні. На сьогоднішній день в країні налічується вже 143 офіційно підтверджені випадки штаму "дельта".

Зі свого боку, в Міністерстві охорони здоров'я України перерахували найчастіші симптоми вірусу "дельта".