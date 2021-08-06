Статистика коронавірусу станом на 6 серпня: більше тисячі заражених і новий рекорд із вакцинації
Серед захворілих COVID-19 — 74 дитини і 32 медпрацівники. Лідирують за новими випадками Київ, Херсонська, Одеська та Харківська області.
Станом на 6 серпня 2021 року в Україні зафіксовано 1 081 новий випадок зараження коронавірусною інфекцією, повідомляє офіційний інформаційний портал Міністерства охорони здоров'я "Коронавірус_інфо".
Зокрема, захворіли 74 дитини і 32 медпрацівники.
Також за минулу добу
- госпіталізовані — 516 осіб;
- летальних випадків — 16;
- одужали — 478 осіб;
- здійснено тестувань за добу — 42 597 (зокрема методом ПЛР — 19 929, методом ІФА — 7 546)
- досліджень швидкими тестами на антиген до SARS-CoV-2 — 15 122.
За весь час пандемії в Україні
- захворіли — 2 257 478 осіб;
- одужали — 2 189 293 особи;
- летальних випадків — 53 065;
- проведено ПЛР-тестів — 11 487 542.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Києві (164), Херсонській (95), Одеській (92), Харківській (83) та Львівській (64) областях.
Кількість захворювань у регіонах на добу:
- м. Київ — 164 випадки;
- Вінницька область — 46 випадків;
- Волинська область — 9 випадків;
- Дніпропетровська область — 54 випадки;
- Донецька область — 57 випадків;
- Житомирська область — 17 випадків;
- Закарпатська область — 11 випадків;
- Запорізька область — 43 випадки;
- Івано-Франківська область — 16 випадків;
- Київська область — 54 випадки;
- Кіровоградська область — 6 випадків;
- Луганська область — 25 випадків;
- Львівська область — 64 випадки;
- Миколаївська область — 13 випадків;
- Одеська область — 92 випадки;
- Полтавська область — 23 випадки;
- Рівненська область — 16 випадків;
- Сумська область — 49 випадків;
- Тернопільська область — 32 випадки;
- Харківська область — 83 випадки;
- Херсонська область — 95 випадків;
- Хмельницька область — 37 випадків;
- Черкаська область — 26 випадків;
- Чернівецька область — 24 випадки;
- Чернігівська область — 25 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.
За інформацією Міністерства охорони здоров'я, в Україні встановлений новий рекорд кількості вакцинованих за добу.
5 серпня отримали щеплення від коронавірусу 167 383 осіб.
При цьому, одну дозу отримали 98 447 осіб, повністю імунізовані — 68 936 осіб.
Протягом доби працювали:
- 894 мобільні бригади;
- 2 709 пунктів щеплення;
- 301 центр вакцинації.
Усього з початку прищеплювальної кампанії щеплені 3 953 542 особи:
- отримали одну дозу — 3 953 540 осіб;
- повністю імунізовані — 2 284 166 осіб;
- всього здійснено — 6 237 706 щеплень.
Нагадаємо, станом на 5 серпня в Україні було зафіксовано 1 052 нові випадки COVID-19.
Зазначимо, ситуація з коронавірусом поступово погіршується по всій Україні. На сьогоднішній день в країні налічується вже 143 офіційно підтверджені випадки штаму "дельта".
Зі свого боку, в Міністерстві охорони здоров'я України перерахували найчастіші симптоми вірусу "дельта".