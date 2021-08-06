В Харькове сносят гостиницу, где жил Геннадий Кернес (фото)

Кернес жил в "Национале" со времен предвыборной кампании Добкина. Какое-то время здание принадлежало близким ему людям, а затем его продали.

Гостиница "Националь", где жил ныне покойный мэр Харькова Геннадий Кернес, перестала принимать посетителей. Об этом сообщает местное издание KHARKIV Today.

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На сегодняшний день, как пишут журналисты, в отеле идут демонтажные работы. Как утверждает СМИ, прямо на тротуаре лежит сейф. На двери — объявление о закрытии гостиницы и переезде бюро переводов.

В то же время в отеле продолжает работать пункт обмена валют.

По данным издания, жена покойного мэра Оксана Гайсинская хотела продать здание отеля.

Заселиться в отель невозможно с февраля 2021 года. В минувшем году арендаторов попросили найти для себя новые места. В то время, как утверждают журналисты, уже ходили слухи о демонтаже здания.

23 декабря Геннадия Кернеса похоронили на городском кладбище №2 в Харькове. Его могила расположена напротив места, где покоится экс-глава ХОГА Евгений Кушнарев, который умер в 2007 году после ранения на охоте.

Кернес, как он сам утверждал, жил в "Национале" со времен предвыборной кампании Михаила Добкина. Какое-то время отель принадлежал близким ему людям, а затем здание было продано.

Проститься с мэром пришли десятки тысяч харьковчан, а очереди к оперному театру растянулась на сотни метров.

Провести коллегу в последний путь приехали мэры Киева Виталий Кличко и Днепра Борис Филатов, политики и бизнесмены.