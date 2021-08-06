У Харкові зносять готель, де жив Геннадій Кернес (фото)

Кернес жив у "Націоналі" з часів передвиборної кампанії Добкіна. Якийсь час будівля належала близьким йому людям, а потім її продали.

Готель "Національ", де жив покійний мер Харкова Геннадій Кернес, перестав приймати відвідувачів. Про це повідомляє місцеве видання KHARKIV Today.

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Наразі, як пишуть журналісти, в готелі йдуть демонтажні роботи. Як стверджує ЗМІ, прямо на тротуарі лежить сейф. На дверях — оголошення про закриття готелю та переїзд бюро перекладів.

У той же час у готелі продовжує працювати пункт обміну валют.

За даними видання, дружина покійного мера Оксана Гайсинська хотіла продати будинок готелю.

Заселитися в готель неможливо з лютого 2021 року. Минулого року орендарів попросили знайти для себе нові місця. У той час, як стверджують журналісти, вже ходили чутки про демонтаж будівлі.

23 грудня Геннадія Кернеса поховали на міському кладовищі №2 в Харкові. Його могила розташована навпроти місця, де покоїться ексглава ХОДА Євген Кушнарьов, який помер у 2007 році після поранення на полюванні.

Кернес, як він сам стверджував, жив у "Націоналі" з часів передвиборної кампанії Михайла Добкіна. Якийсь час готель належав близьким йому людям, а потім будівлю було продано.

Попрощатися з мером прийшли десятки тисяч харків'ян, а черга до оперного театру розтягнулася на сотні метрів.

Провести колегу в останню путь приїхали мери Києва Віталій Кличко та Дніпра Борис Філатов, політики та бізнесмени.