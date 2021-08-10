Фальшивые поездки, поддельные дипломы, фейковая благотворительность… Как еще топ-блогеры обманывают своих подписчиков, чтобы добиться лайков, шеров и просмотров?

Фальшивые поездки

[ + – ] Тревел-блогер Амелия Лиана из Великобритании подделывала фотоотчеты о поездках

Тревел-блогер Амелия Лиана из Великобритании подделывала фотоотчеты о поездках. Подписчики разоблачили ее, обратив внимание на фотографию Амелии из Нью-Йорка, на которой не было видно Башни Свободы, построенной в 2013 году. Скорее всего, девушка просто добавила собственное изображение к старой фотографии Нью-Йорка, сделанной, когда этого небоскреба еще не существовало. Подписчиков возмутило не то, что Амелия подделала красивую картинку, а то, что она демонстрировала полное незнание особенности места, где якобы побывала.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

[ + – ] Не все тревел-блогеры предлагают подписчикам реальные фотоотчеты о поездках

Позднее признаки фейков обнаружились и на других фотографиях. Если бы Лиана вправду посещала места, о которых рассказывала, но сделанные там фото оказались недостаточно эффектными, из-за чего ей пришлось поколдовать с фотошопом, подписчики, скорее всего, простили бы эту оплошность. Однако ошибка с Башней Свободы свидетельствует о том, что Амелия просто не бывала там, где якобы фотографировалась. В противном случае она наверняка заметила бы разницу между картинкой и реальной панорамой.

Ложная благотворительность

[ + – ] Блогер Александр Гутин собрал с подписчиков $25 тыс. — якобы на лечение маленькой девочки

Российский блогер Александр Гутин использовал свой аккаунт в Facebook как площадку для сбора денег на лечение восьмилетней девочки из Казахстана Лиоры Алиевой, якобы находившейся в больнице в США. Блогер утверждал, что у Лиоры рак щитовидной железы и надпочечников, что она недавно перенесла операцию по пересадке почки, а теперь ей требуется еще одна пересадка, на которую не хватает $25 тыс. Гутин размещал фотографии маленькой казашки, рассказывал трогательные истории о том, как прекрасно жила девочка до проявления симптомов болезни: много гуляла, училась танцам. На призыв блогера отозвались многие, в итоге сумма, собранная на указанном им счету, превысила заявленные $25 тыс.

Важно

Топ-50 блогеров Украины онлайн-рейтинг сайта Фокус — голосование завершено

Журналисты, следившие за кампанией по сбору средств, обратили внимание на несколько нестыковок в изложении истории девочки. С одной стороны, сразу два тяжелых онкологических диагноза у одного пациента, да еще и ребенка, — само по себе редкость. С другой — у девочки с подобным анамнезом вряд ли могла быть та беззаботная жизнь "до болезни", которую описывал Гутин. СМИ провели расследование по этому делу и выяснили, что больной девочки, о которой говорил блогер, не существует.

Поддельный диплом

[ + – ] Елена Корнилова торговала БАДами, выдавая себя за биохимика

Россиянка Елена Корнилова пропагандировала идею оздоровления с помощью биологически активных добавок. Она выдавала себя за биохимика, демонстрируя подписчикам соответствующий диплом. Корнилова давала советы о том, какие БАДы, в каких количествах и в каких случаях нужно применять. Подписчики по ее рекомендациям заказывали добавки, а Елена получала процент от продаж. К каждой рекомендации прилагался личный промокод на скидку.

Многие подписчики догадывались, что Корнилова получает деньги от продавцов БАДов, но верили ей, потому что считали экспертом. Так было до тех пор, пока один из подписчиков, усомнившись в корректности полученных рекомендаций, решил проверить квалификацию блогера. Выяснилось, что в биохимии она толком не разбирается и имеет довольно поверхностные представления о действии биологически активных добавок. Диплом биохимика оказался фейком — бутафорией для подписчиков.

Имитация щедрости

[ + – ] Киевлянин Александр Волошин ради пиара "подарил" ребенку смартфон... и тут же отобрал

Тик-токер Александр Волошин наделал много шума в Сети, в центре Киева отобрав у ребенка смартфон, который сам же ему подарил. Блогер записал видеоролик, в котором он дарит своей маленькой подписчице дорогой телефон. После съемок Волошин сразу же попросил девочку вернуть гаджет, предложив в качестве компенсации 2 тыс. грн. Девочка отказалась, в итоге блогер отобрал телефон силой. Мама девочки все это время находилась рядом и снимала происходящее, а после выложила видео в интернет. Так Волошин оказался в центре медийного скандала.

Важно

Опасные картинки. Почему желание сделать селфи иногда превращается в манию

Сперва он оправдывался, утверждая, что сюжет о смартфоне в подарок изначально был постановочным, и сама девочка, и ее мама знали, что телефон придется вернуть, согласились на скромное денежное вознаграждение, а потом решили схитрить. Позднее заявил, что весь этот скандал от начала до конца был спланированной рекламной акцией. Скандал действительно привлек внимание людей, до этого даже не знавших о существовании Александра Волошина. Материалы о нем опубликовали десятки СМИ, в том числе несколько национальных телеканалов.

Чужое лицо @azusagakuyuki

[ + – ] Юная байкершка оказалась мужчиной в возрасте 50+ по имени Цзунгу

Иногда блогеры-мошенники не просто корректируют собственную биографию, но создают вымышленных личностей и ведут аккаунты от их имени. Твиттер-аккаунт @azusagakuyuki, якобы принадлежавший юной японской байкерше, собрал 20,5 тыс. подписчиков — не такая уж большая по блогерским меркам аудитория, однако удачный выбор тематики позволил монетизировать блог. Основным содержанием были фотографии японской девушки, сделанные в разных местах на фоне мотоцикла Yamaha.

В качестве рекламной площадки блог @azusagakuyuki заинтересовал собственников отелей, загородных клубов и кемпингов, а также производителей товаров и услуг, связанных с техническим обслуживанием автомобилей. Закончилось все, когда блогера выследили журналисты. Выяснилось, что это мужчина в возрасте за 50 лет по имени Цзунгу, который редактировал собственное лицо на фотографиях в приложении Face App.

[ + – ] Юная байкерша оказалась 50-летним мотоциклистом

Цзунгу признался журналистам, что давно мечтал создать собственный блог о мотоциклах и байкерской жизни, но не верил, что его личность заинтересует аудиторию.