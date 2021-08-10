Заради піару. Топ-5 гучних викриттів блогерів, які обманювали своїх підписників

Фальшиві поїздки, підроблені дипломи, фейкова благодійність... Як ще топ-блогери обманюють своїх підписників, щоб домогтися лайків, шерів і переглядів?

Фальшиві поїздки

[ + – ] Тревел-блогерка Амелія Ліана з Великобританії підробляла фотозвіти про поїздки

Тревел-блогерка Амелія Ліана з Великобританії підробляла фотозвіти про поїздки. Підписники викрили її, звернувши увагу на фотографію Амелії з Нью-Йорка, на якій не було видно Вежі Свободи, побудованої у 2013 році. Швидше за все, дівчина просто додала власне зображення до старої фотографії Нью-Йорка, зробленої тоді, коли цього хмарочоса ще не існувало. Підписників обурило не те, що Амелія підробила красиву картинку, а те, що вона демонструвала повне незнання особливості місця, де нібито побувала.

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[ + – ] Не всі тревел-блогери пропонують підписникам реальні фотозвіти про поїздки

Пізніше ознаки фейків виявилися і на інших фотографіях. Якби Ліана справді відвідувала місця, про які розповідала, але зроблені там фото виявилися недостатньо ефектними, через що їй довелося поворожити з фотошопом, підписники, швидше за все, пробачили б цю помилку. Однак помилка з Вежею Свободи свідчить про те, що Амелія просто не бувала там, де нібито фотографувалася. В іншому випадку вона напевно помітила б різницю між картинкою і реальною панорамою.

Хибна благодійність

[ + – ] Блогер Олександр Гутін зібрав з підписників $25 тис. — нібито на лікування маленької дівчинки

Російський блогер Олександр Гутін використовував свій акаунт у Facebook як майданчик для збору грошей на лікування восьмирічної дівчинки з Казахстану Ліори Алієвої, яка нібито перебувала в лікарні в США. Блогер стверджував, що у Ліори рак щитоподібної залози і надниркових залоз, що вона недавно перенесла операцію з пересадки нирки, а тепер їй потрібно ще одна пересадка, на яку не вистачає $25 тис. Гутін розміщував фотографії маленької казашки, розповідав зворушливі історії про те, як прекрасно жила дівчинка до прояву симптомів хвороби: багато гуляла, вчилася танцям. На заклик блогера відгукнулися багато людей, в результаті сума, зібрана на вказаному ним рахунку, перевищила заявлені $25 тис.

Журналісти, що стежили за кампанією зі збору коштів, звернули увагу на кілька неточностей у викладі історії дівчинки. З одного боку, відразу два важких онкологічних діагнози у одного пацієнта, та ще й дитини, — саме по собі рідкість. З іншого — у дівчинки з подібним анамнезом навряд могло бути те безтурботне життя "до хвороби", яке описував Гутін. ЗМІ провели розслідування по цій справі і з'ясували, що хворої дівчинки, про яку говорив блогер, не існує.

Підроблений диплом

[ + – ] Олена Корнілова торгувала БАДами, видаючи себе за біохіміка

Росіянка Олена Корнілова пропагувала ідею оздоровлення за допомогою біологічно активних добавок. Вона видавала себе за біохіміка, демонструючи підписникам відповідний диплом. Корнілова давала поради про те, які БАДи, в яких кількостях і в яких випадках потрібно застосовувати. Підписники за її рекомендаціями замовляли добавки, а Олена отримувала відсоток від продажів. До кожної рекомендації додавався особистий промокод на знижку.

Багато підписників здогадувалися, що Корнілова отримує гроші від продавців БАДів, але вірили їй, тому що вважали експертом. Так було доти, поки один з підписників, засумнівавшись в коректності отриманих рекомендацій, вирішив перевірити кваліфікацію блогера. З'ясувалося, що в біохімії вона не надто розбирається і має досить поверхові уявлення про дію біологічно активних добавок. Диплом біохіміка виявився фейком — бутафорією для підписників.

Імітація щедрості

[ + – ] Киянин Олександр Волошин заради піару "подарував" дитині смартфон... і відразу ж відібрав

Тік-токер Олександр Волошин наробив багато шуму в Мережі, в центрі Києва відібравши у дитини смартфон, який сам же їй подарував. Блогер записав відеоролик, в якому він дарує своїй маленькій підписниці дорогий телефон. Після зйомок Волошин одразу ж попросив дівчинку повернути гаджет, запропонувавши як компенсацію 2 тис. грн. Дівчинка відмовилася, в результаті блогер відібрав телефон силою. Мама дівчинки весь цей час перебувала поруч і знімала те, що відбувається, а після виклала відео в інтернет. Так Волошин опинився в центрі медійного скандалу.

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Спершу він виправдовувався, стверджуючи, що сюжет про смартфон в подарунок від самого початку був постановочним, і сама дівчинка, і її мама знали, що телефон доведеться повернути, погодилися на скромну грошову винагороду, а потім вирішили схитрувати. Пізніше заявив, що весь цей скандал від початку до кінця був спланованою рекламною акцією. Скандал справді привернув увагу людей, які до цього навіть не знали про існування Олександра Волошина. Матеріали про нього опублікували десятки ЗМІ, зокрема кілька національних телеканалів.

Чуже обличчя @azusagakuyuki

[ + – ] Юна байкерка виявилася чоловіком віком 50+ на ім'я Цзунгу

Іноді блогери-шахраї не просто коректують власну біографію, але створюють вигаданих особистостей і ведуть акаунти від їх імені. Твіттер-акаунт @azusagakuyuki, який нібито належав юній японській байкерці, зібрав 20,5 тис. підписників — не така вже й велика за блогерськими мірками аудиторія, проте вдалий вибір тематики дозволив монетизувати блог. Основним змістом були фотографії японської дівчини, зроблені в різних місцях на тлі мотоцикла Yamaha.

В якості рекламного майданчика блог @azusagakuyuki зацікавив власників готелів, заміських клубів та кемпінгів, а також виробників товарів і послуг, пов'язаних з технічним обслуговуванням автомобілів. Закінчилося все, коли блогера вистежили журналісти. З'ясувалося, що це чоловік віком за 50 років на ім'я Цзунгу, який редагував власне обличчя на фотографіях в додатку Face App.

[ + – ] Юна байкерка виявилася 50-річним мотоциклістом

Цзунгу зізнався журналістам, що давно мріяв створити власний блог про мотоцикли і байкерське життя, але не вірив, що його особистість зацікавить аудиторію.